Le dernier train d’Aldo

José Aldo est l’un des combattants les plus appréciés des fans. C’est une légende vivante et les fans apprécient chaque fois qu’il entre dans l’Octogone. Il a été champion poids plume (le premier de l’UFC) et a connu une séquence de 18 victoires consécutives. Il donne toujours un spectacle et à 35 ans il poursuit un rêve : redevenir champion. Contrairement à ce qui se passe habituellement, le Brésilien a décidé de perdre du poids et est désormais au coq. Il occupe la 5ème place du classement et poursuit une nouvelle opportunité de départ. Il sait qu’il ne vaut la peine de gagner que pour prendre son dernier train vers un titre.

Pour continuer à grandir, Aldo est conscient qu’il doit mener des combats compliqués et plus au poids coq, un poids dans lequel il y a de nombreux prétendants. Ainsi, ce samedi, dans la star de l’UFC Las Vegas 44, il affronte le quatrième du classement, Rob Font. L’Américain de 34 ans est également à la recherche de la ceinture. Il vient de remporter quatre victoires consécutives contre Pettis, Simon, Moraes et Garbrandt. Il a grandi et sait qu’une nouvelle victoire contre un autre grand nom le rapprocherait du but.

Par conséquent, deux combattants très différents entrent en collision avec un objectif commun. Dans les paris, Font a la tête, en raison de la dynamique. Et c’est qu’Aldo s’est toujours caractérisé par sa bonne frappe et son coup de poing, mais dans ses derniers triomphes il n’a pas réussi à assommer. Malgré cela, ce pouvoir est là et sa maîtrise est toujours là. Font, de son côté, domine aussi le combat aux pieds et a de meilleures performances au sol… même si dans ses dernières victoires il n’a pas fini non plus. Les échelles sont égales, car l’expérience peut être un facteur clé. N’oubliez pas qu’il s’agit de la deuxième étoile pour l’Américain. Cela peut ou non faire des ravages, peut-être que la pression fera des ravages sur le Brésilien. Aldo sait ce qui est en jeu. C’est son dernier train.