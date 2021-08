Le dernier vaccin résistant en Australie ⋆ 10z viral

par Jon Rappoport, Plus de fausses nouvelles :

7News Brisbane, 21/08 : « Un homme a chevauché son cheval lors de la manifestation d’aujourd’hui à la frontière entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, encourageant les foules à franchir les points de contrôle. « Traversez ! Ils ne peuvent pas nous arrêter tous ! »

ABC News Australia, 21/08 : « Plus de 2 000 manifestants anti-verrouillage se sont rassemblés dans les jardins botaniques de Brisbane avant une marche prévue à travers la ville… Des milliers de manifestants [in Melbourne] ont été vus briser les lignes de police près du Parlement à Spring Street, où la manifestation a commencé…[A Victoria police spokeswoman said that] « Pour la première fois lors des manifestations de verrouillage, la police a été forcée d’utiliser une gamme d’options non létales, notamment des balles au poivre et des bidons de mousse OC dans le but de disperser la foule. »… Chaque personne arrêtée se verra infliger une amende de 5 452 $ pour avoir enfreint les restrictions de verrouillage. …”

2 décembre 2023 :

Bonjour tout le monde. Vous êtes choqué, non ? Je viens d’intervenir et d’interrompre le journal télévisé que vous regardez.

Je suis sûr que les flics sont occupés à essayer de localiser ma position.

Je porte un masque pour leur compliquer la tâche. Pas parce que j’ai peur d’un virus.

Ici, dans le pays, nous sommes soumis aux confinements COVID les plus stricts au monde.

Les flics australiens cassent des têtes, pénètrent par effraction dans les maisons des gens et les arrêtent parce qu’ils ne portent pas de masques. Ils retiennent les gens, les testent et leur tirent dessus avec le vaccin.

Ils disent que tout le monde dans le pays est maintenant vacciné. Je ne suis pas. Alors je serai peut-être le dernier à résister.

Je ne veux pas du jab dans le bras. J’ai le droit de dire non, de marcher dans la rue, de sortir à la campagne, de m’asseoir sur un rocher et de fumer un cigare. Putain les autorités.

Le droit vient-il de Dieu ? Peut-être. Je ne sais pas. Dépend du jour de la semaine. Mardi, je pourrais croire que Dieu a dit que nous sommes libres. Mercredi, je pourrais ne pas croire en Dieu. Quoi qu’il en soit, j’ai décidé de ne pas faire la queue pour le jab.

Je ne crois pas que cette pandémie, quelle qu’elle soit ou non, fasse de moi un esclave.

Ce pourrait être un ouragan, une inondation, un tremblement de terre, une guerre, une émeute, et nous avons toujours le droit de sortir, d’aller travailler et de gagner notre vie. Pique-niquez au soleil avec notre famille et nos amis.

On peut dire aux politiciens d’aller se faire foutre.

Et si nous sommes assez nombreux à le faire, les politiciens perdent.

Je ne les aime pas. Je n’aime pas leur attitude. Ils pensent qu’ils nous possèdent. Même s’ils me tuent, ils ne me possèdent pas.

Ce pays était autrefois beaucoup plus libre qu’il ne l’est maintenant. Personne ne peut le nier. Mais ensuite, les corps occupés ont commencé à intervenir et à établir de nombreuses règles. Ils se sont mêlés de nous. Nous avons pensé que c’était plus facile d’aller de l’avant. Nous nous sommes effondrés. Et CECI, ce que nous avons maintenant, cet État policier, c’est la façon dont tout s’est déroulé.

Désormais, nous ne pouvons plus pisser au milieu de la nuit, dans nos propres salles de bain, sans porter de masque.

Vous ne comprenez pas ? Les patrons aiment nous regarder nous tortiller. C’est leur jeu.

Tu penses qu’ils se soucient vraiment de nous ? Sur notre santé ? Êtes-vous si stupide? Ils se soucient d’eux-mêmes, de leur pouvoir, de leur argent. Ce sont des maniaques du contrôle.

L’Australie était une colonie pénitentiaire. Les Britanniques ont envoyé leurs pires prisonniers ici. Hors-la-loi, rebelles, voleurs, tueurs. Fous. Et maintenant, regardez-nous. Nos cerveaux ont fondu en pudding. Nous avons peur de nos propres ombres. Nous avons peur des flics armés. C’est dégoutant.

Tu te souviens quand ils ont pris nos armes ? Ils font toujours ça. Quelqu’un tire sur quelques personnes, et ils prennent les armes de toutes les personnes qui n’ont tiré sur personne. Tu penses qu’ils ont fait ça pour nous protéger ? Ils voulaient des moutons et ils ont eu des moutons.

Les gens se disputent pour savoir si le vaccin fonctionne ou non. Que ce soit sûr ou dangereux. J’ai dépassé tout ça. Cela se résume à : est-ce que je veux le prendre ou pas ? Je me décide pour mes propres raisons. J’ai toujours ma foutue liberté, quoi qu’on dise.

Si deux ou trois millions d’entre nous descendent de nos fesses paresseuses et effrayées et sortent dans la rue chaque jour, chaque jour, les patrons perdent. Il n’y a rien qu’ils puissent faire.

Pendant longtemps, j’ai tenu ma liberté pour acquise. Mais maintenant je ne le fais plus. Je me rends compte que c’était toujours en ligne.

Vous vous demandez peut-être qui je suis.

Eh bien, je vais vous dire un secret.

Je ne suis personne.

C’est exact. La seule raison pour laquelle j’existe, c’est à cause de toi.

Je ne suis sur aucune liste. Je n’ai pas de nom. Je ne suis dans aucun fichier.

Tu m’as créé.

Je suis sorti de vos esprits.

Je suis un fantôme. J’existe parce que vous avez rêvé de moi, que vous le sachiez ou non.

S’ils font de vous tous des esclaves, dans vos ESPRITS ET ÂMES, je cesse d’exister. Si tu te rends jusqu’en bas, je m’en vais.

C’est ainsi que fonctionne la Réalité.

La seule question est, qu’allez-vous faire à ce sujet?

Je vais vous dire un autre secret. Les patrons savent que s’ils nous laissaient tous sortir à l’air libre pour vivre notre vie, aller au travail, s’asseoir et jouer dans les parcs et sur les plages avec nos enfants, notre santé ne serait pas pire qu’avant cette « pandémie ». ” Notre santé ne serait pas pire qu’aujourd’hui. LES PATRONS LE SAVENT. C’EST POURQUOI ILS SONT TERRIFIÉS. C’EST POURQUOI ILS SERONT SI DUR.

Je suis ici. Je suis ce que tu m’as fait. Je suis ton reflet. Je suis ce qu’est ton esprit quand tu enlèves toutes ces conneries.

Les patrons rêvent de moi aussi. Mais dans leurs rêves, ils transpirent. Ils essaient de me couper en morceaux. Souffle-moi avec des balles. Brûle-moi.

Je suis ton rêve, leur cauchemar.

Bref, je suis ta liberté.

Don’t qu’allez vous faire à propos de cela?

Vous pouvez essayer de m’étouffer, mais cela signifie que vous essayez de tuer votre propre esprit.

L’esprit peut être un raz-de-marée ou une petite flaque de pisse. Votre décision.

Si c’est un raz-de-marée, il est plus gros et plus puissant que n’importe quel soi-disant germe qui ait jamais existé.

Vous voyez, le germe avec lequel les patrons vous tordent l’esprit est aussi un rêve – et en ce moment, vous le saluez et vous vous mettez à genoux devant lui.

Tu as merdé. Vous êtes tombé pour l’arnaque.

Mais il n’est jamais trop tard.

Vous pouvez vendre votre vie jusqu’au dernier centime, ou vous pouvez casser votre tirelire.

Je suis là aussi longtemps que tu veux que je le sois.

Je suis debout tant que tu ne t’allonges pas.

Je serai là pour interrompre les nouvelles farfelues de vos patrons et voyous fascistes aussi longtemps que vous voudrez que je sois…

