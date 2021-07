Le désabonnement en Afghanistan et ses implications

Si, après leur arrivée au pouvoir, les talibans décident d’imposer un régime fondamentaliste et de suivre leurs politiques tyranniques du passé, alors les résultats seront désastreux. (Source de la photo : AP)

Jeudi, le président américain Biden a une nouvelle fois vigoureusement défendu sa décision de mettre fin à la guerre de 20 ans des États-Unis en Afghanistan, affirmant que les États-Unis ne pouvaient plus se permettre le coût humain ou la distraction stratégique d’un conflit qui, selon lui, s’était éloigné de son mission initiale.

M. Biden est devenu irritable en rejetant l’idée que les Américains devraient fuir Kaboul comme ils l’ont fait de Saigon en 1975. Il a insisté sur le fait que les États-Unis avaient fait plus qu’assez pour permettre à l’armée et à la police afghanes d’assurer l’avenir de leur gens. Il a même dit que pour échapper à d’éventuelles représailles, ses sympathisants peuvent s’installer aux États-Unis.

90% des forces américaines en Afghanistan ont quitté le pays et, avec la base aérienne de Bagram, les États-Unis ont officiellement remis sept installations militaires majeures au ministère afghan de la Défense. Le contingent restant sert principalement à garder l’ambassade des États-Unis à Kaboul et l’aéroport international de Kaboul.

Après la sortie des troupes américaines d’Afghanistan, les talibans marchent vers la reconquête du pouvoir pour la deuxième fois, un renversement de ce qui s’est passé il y a vingt ans lorsqu’ils ont été chassés par les forces dirigées par les États-Unis. Alors que les forces américaines et de l’OTAN retirent leurs troupes du territoire afghan, les talibans sont en bonne voie pour déloger le gouvernement actuel de Kaboul et le remplacer par le leur.

Si, après leur arrivée au pouvoir, les talibans décident d’imposer un régime fondamentaliste et de suivre leurs politiques tyranniques du passé, alors les résultats seront désastreux. La communauté internationale n’acceptera pas une dispense qui croit en la répression des femmes, la persécution des minorités religieuses et ethniques ainsi que le lancement d’une campagne de vendetta contre ceux qui avaient des liens avec le gouvernement précédent ou les forces de la coalition. D’un autre côté, un taliban accommodant attirera l’aide étrangère indispensable pour reconstruire l’Afghanistan ravagé par la guerre.

La situation actuelle en Afghanistan est en pleine mutation. Avec la renaissance des milices régionales armées pour arrêter l’offensive des talibans, l’Afghanistan se dirige vers une nouvelle guerre civile. Dirigées par d’anciens seigneurs de la guerre, ces bandes armées combattent aux côtés des forces gouvernementales afghanes dans certaines régions, mais dans de nombreux cas, elles défendent leurs propres fiefs régionaux.

Les liens compliqués de l’Iran avec l’Afghanistan peuvent être attribués à son opposition incessante aux États-Unis, qui étaient un partenaire solide du régime de Kaboul. Pour ajouter à cela, étant un pays à dominante chiite, l’Iran avait une longue histoire de divergences idéologiques et de rivalité politique avec les talibans afghans.

Pendant le régime des talibans à la fin des années 1990, l’Iran a soutenu l’Alliance du Nord anti-talibans, une coalition non pachtoune d’autres groupes ethniques. Bien que l’Iran ait tenu des pourparlers diplomatiques avec les États-Unis à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 sur la façon de stabiliser l’Afghanistan et d’éliminer al-Qaïda, plusieurs obstacles structurels ont empêché l’institutionnalisation de ces pourparlers informels. Maintenant, la situation est différente et la question politique de l’Iran a complètement changé par rapport aux deux dernières années, en particulier avec les États-Unis, qui sont maintenant à couteaux tirés après qu’Ebrahim Rasi est devenu président.

L’Inde a créé plusieurs actifs en tant que projets de développement d’infrastructures en Afghanistan dans le but d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Malheureusement, le groupe Haqqani a déjà commencé à cibler ces actifs, New Delhi doit faire comprendre aux talibans que si cet acte de destruction gratuit n’est pas enrayé, c’est finalement le peuple afghan qui en souffrira. Cependant, pour cela, l’Inde doit développer des liens solides avec les talibans une fois qu’ils seront au pouvoir.

Si la faction fondamentaliste des talibans pénètre dans les couloirs du pouvoir en Afghanistan, elle rendra également ses voisins méfiants. Le système politique et l’armée pakistanaise devraient recalibrer leur politique de condescendance à ce qu’ils appellent les « bons » talibans, car une dispense fondamentaliste à Kaboul pourrait constituer une grave menace pour le CPEC. Ainsi, afin de s’assurer que son « amie de tous les temps » la Chine ne rencontre aucun problème de la part des talibans, le Pakistan est susceptible d’user de son influence sur la « Quetta Shoura » pour assurer la sécurité du projet CPEC.

Les fondamentalistes au Cachemire ont déjà accepté que son islamisation n’est pas possible et les séparatistes ont également réalisé que le Jammu-et-Cachemire faisant partie du Pakistan n’est qu’un rêve. Ainsi, seuls les modérés peuvent jouer un rôle plus important en termes de sécurisation de l’avenir de J&K. La victoire des talibans à Kaboul ne changera pas le discours au Cachemire et puisque même après trente ans de militantisme, Islamabad n’a pas réussi à mettre New Delhi sur la table des pourparlers, le Pakistan et ses sympathisants ont finalement compris que ce n’est pas la force mais le dialogue qui peut résoudre le problème « K ».

“L’Inde et le Pakistan à ce stade ne peuvent pas se permettre une guerre qui peut changer la position géographique de cette région, mais malheureusement, certains intérêts particuliers veulent que la marmite continue de bouillir”, a déclaré à ce chroniqueur le Dr GM Hubbi, responsable de Hurriyat. La doublure argentée est que les forces de sécurité au Cachemire sont pleinement préparées à faire face à tout défi qui leur est posé par les forces étrangères malveillantes. Pour cette raison, le gouvernement indien a la possibilité de passer par des processus diplomatiques et politiques sans se soucier indûment de la situation en matière de sécurité.

Il est dans l’intérêt du Pakistan et de l’Inde d’assurer un Afghanistan stable. La position du Pakistan est plus ténue puisqu’il deviendra la nation « automnale » si l’Afghanistan sombrait à nouveau dans le chaos. On espère que le Pakistan comprendra la situation et travaillera dans la bonne direction au lieu de poursuivre des objectifs de clocher et myopes.

