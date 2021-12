Le désaccord n’est pas de la bigoterie ou de la haine

par Ray Cardello –

Cette bataille entre les représentants Omar et Boebert a été amusante à regarder, mais je ne suis pas sûr qu’elle se terminera bien. Je dois dire que je suis un fan de la représentante Lauren Boebert. J’aime ses opinions, son énergie, son honnêteté et son courage. Je pense qu’elle est une patriote et une bouffée d’air frais au Congrès. Je dois également préciser que je ne suis pas un fan du représentant Ilan Omar. Je pense qu’elle déteste ce pays qui lui a donné une telle opportunité. Elle est passée du statut de réfugiée somalienne à celui de membre du Congrès de la plus grande nation du monde. Elle est antisémite et n’a pas été responsable des nombreuses infractions dont elle a été accusée, allant de la fraude en matière d’immigration à la fraude fiscale et à l’utilisation abusive des fonds de campagne. Maintenant, elle a le culot de s’attendre à ce que l’un de ses collègues rende des comptes.

La représentante Boebert a peut-être franchi la ligne lorsqu’elle a appelé Omar, le Jihad, l’assimilant peut-être à un kamikaze. Apparemment, les commentaires ont touché de près, comme ils auraient dû, car Omar a demandé des excuses publiques et une action contre Boebert par la direction républicaine. En ce moment, elle n’obtient ni l’un ni l’autre.

Boebert a contacté Omar par téléphone dans l’espoir de mettre cet épisode derrière eux. L’effort a échoué. Lorsque Boebert a refusé de présenter des excuses publiques, la conversation s’est envenimée, Omar a raccroché et la querelle se poursuit. Ce combat de chats ne mérite pas de temps à la Chambre ou d’action de la part de la direction de l’un ou l’autre des partis.

Cette bataille de deux femmes fortes est symbolique de la division entre le gouvernement et l’Amérique. Vous avez Omar, l’enfant vedette de la gauche progressiste. Elle déteste l’Amérique, veut transformer l’Amérique, et vous vous demandez pourquoi elle est au Congrès. Boebert est l’opposé polaire d’Omar. Elle aime l’Amérique, est un ardent défenseur du deuxième amendement, croit aux droits individuels et au petit gouvernement.

Il n’y aura pas d’excuses qui satisferont Omar. Elle veut détruire Boebert. Elle serait heureuse si la direction républicaine la censurait et appelait à une élection de rappel pour trouver sa remplaçante. C’est la gauche. Annulez et éliminez toute personne qui n’est pas d’accord avec vous. Pas de débat, juste une élimination.

Dans un passé récent, nous avons eu de nombreux cas où des démocrates, en particulier la brigade, ont dit quelque chose de péjoratif à propos d’une personne ou d’un groupe. Il y a eu peu de responsabilité pour de telles actions. Omar a souvent été scruté. Ses commentaires sur Israël et les Juifs renforcent sa haine pour le peuple juif. Elle a soutenu BLM et les émeutes de 2020 tout en poussant au définancement de la Police. Il existe des preuves qu’elle a épousé son frère pour comploter le système d’immigration, une possible fraude fiscale et une mauvaise utilisation des fonds de campagne.

Omar a beaucoup de raisons de répondre et de s’excuser. Elle est l’enfant d’affiche de qui ne devrait pas être au Congrès. Lorsqu’elle aborde ces problèmes avec le public américain et réconcilie ses sentiments à l’égard de l’Amérique, elle peut exiger des excuses publiques. Jusque-là, il vaut mieux qu’elle prenne un autre appel téléphonique de Boebert, accepte gracieusement les excuses et ne raccroche pas jusqu’à ce qu’elle dise au revoir.

