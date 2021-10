Le désert d’Atacama au Chili devient violet alors que les fleurs les plus résistantes du monde s’épanouissent

Un paysage de fleurs dans le désert d’Atacama (Photo : ./EPA)

Un désert apparemment sans vie a pris vie et s’est transformé en une oasis violette.

Les dunes de sable de l’Atacama au Chili sont l’endroit le plus sec de la planète, mais ces petites fleurs s’accrochent.

Leurs graines survivent pendant les étés extrêmement chauds dans une région qui reçoit moins d’un pouce de pluie chaque année.

Ce qui rend la floraison de cette année encore plus impressionnante, c’est qu’il y a eu une sécheresse ces derniers mois.

Les graines et les bulbes résistants sont capables de survivre au temps extrêmement sec de l’Atacama pendant des années jusqu’à ce qu’ils fleurissent au printemps.

Dans les zones qui ne reçoivent pas de pluie pendant une année entière, ce qui n’est pas rare, ils restent en sommeil jusqu’à ce que de l’eau arrive plus loin sur la ligne.

Plus de 200 espèces de plantes, dont beaucoup n’existent nulle part ailleurs sur la planète, sont connues pour pouvoir s’accrocher à la vie dans ces conditions.

La floraison est un phénomène naturel connu sous le nom de désert fleuri (Photo : EPA)



Il est situé dans la ville de Caldera, au nord du Chili (Photo: EPA)



La professeure de sciences naturelles et de biologie Gina Arancio se promène dans le désert d’Atacama (Photo: .)



Certains le définissent comme un « mystère », d’autres comme un « miracle » (Photo : EPA)



Le désert est l’une des régions les plus sèches du monde (Photo : EPA)

Les scientifiques craignent qu’une planète qui se réchauffe ne voit l’étonnant phénomène naturel anéanti pour de bon.

Le biologiste Andrea Loaiza a déclaré: « C’est un laboratoire naturel, car il vous permet de voir comment les changements de précipitations affectent la diversité végétale. »

Les écologistes travaillent dur pour protéger la région des touristes qui s’enfoncent profondément dans le désert pour assister à l’événement rare.

Le désert en fleurs se produit les années de fortes pluies saisonnières (Photo: . via .)



Vue de la floraison du désert d’Atacama avec des fleurs vertes et roses (Photo: . via .)



Le phénomène se déroule du nord de Vallenar à Copiapo (Photo: . via .)

Les trafiquants de plantes ont ciblé les fleurs dans le passé et des véhicules ont été conduits dans la zone, endommageant le terrain.

Le biologiste Cesar Pizarro a déclaré que la région avait tendance à recevoir de moins en moins de précipitations au fil du temps, à l’exception des années 2007 et 2011.

Il a déclaré: « Même si la pluie est limitée à une petite zone, il est toujours impressionnant de la voir dans le désert le plus aride de la planète. »

Le déficit hydrique a conduit à des études dans la région qui cherchent à comprendre l’impact du changement climatique sur les espèces végétales locales, ainsi que la capacité des plantes à survivre et à s’adapter à l’environnement plus sec.

