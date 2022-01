Le désespoir autour des Giants n’aide pas le cas de Joe Judge

CHICAGO – Presque chaque match a un moment. Un point de pression. Un événement qui définit la journée.

Pour les Giants, dans leur défaite désespérée de 29-3 contre les Bears dimanche au glacial Soldier Field, ce moment est arrivé assez rapidement.

Comme… sur la première pièce de mêlée.

C’est à ce moment-là que le secondeur des Bears Trevis Gipson, débloqué avec les Giants dans un ensemble de terrain vide, a limogé le quart-arrière Mike Glennon et l’a séparé du ballon, qui a été récupéré par le plaqueur défensif Bilal Nichols et est revenu à la ligne des 2 verges des Giants.

Quinze secondes après le début du match, les Giants étaient déjà en crise.

Sur le jeu suivant, le porteur de ballon des Bears David Montgomery, avec peu de résistance de la défense, a valsé pour un touché.

Dix-huit secondes après le début du match, les Giants menaient 7-0.

C’est à peu près le pire, même pour une équipe de 4-12 qui a perdu ses cinq derniers matchs pour un total de 92 points.

Il en va de même pour l’interception que Glennon a lancée sur la possession suivante des Giants qui a conduit à un deuxième touché à Chicago, une passe marquante d’Andy Dalton à Darnell Mooney, pour une avance de 14-0.

Étant donné que les Giants ont marqué le moins de touchés offensifs de la NFL (22 en 16 matchs), le déficit de 14 points était une garantie virtuelle qu’ils n’avaient aucune chance de revenir et de gagner ce match. Les Giants sont la seule équipe de la NFL pour laquelle un déficit de 14 points avec plus des trois quarts du match à jouer est insurmontable.

Mike Glennon tâtonne en étant limogé lors du premier jeu offensif des Giants lors d’une mêlée. PA

Le strip-sack sur le premier jeu pourrait être considéré comme le moment de ce match parce que c’était l’une des choses qui le mettait hors de portée de l’offensive inexcusable des Giants.

Mais c’était un jeu à mi-chemin du deuxième quart qui, pour moi, était le moment.

Tirant de l’arrière 14-0, les Giants ont affronté un troisième et 10 de la ligne des 24 verges de Chicago, déjà bien à portée de tir du botteur Graham Gano… et ils ont fait match nul contre Saquon Barkley pour des verges à régler pour le terrain objectif.

Les Giants n’ont même pas essayé d’obtenir un premier essai. Ils ont organisé un match nul qui est généralement réservé dans le livre de jeu pour le troisième et pour toujours à partir d’une mauvaise position sur le terrain.

Ils ont abandonné, recroquevillés dans une boule pathétique en attaque.

Ce fut un moment sans espoir qui n’a pas autant défini ce match qu’il a défini toute la saison.

Quelque part, s’il prenait même la peine de faire attention, Jason Garrett, limogé de son poste de coordinateur offensif en novembre, devait secouer la tête et ricaner.

Les Giants ont marqué cinq touchés offensifs en six matchs depuis que Garrett a été congédié. Trois d’entre eux sont arrivés dans un temps fou avec l’équipe complètement hors du jeu et les défenses adverses ayant déjà vérifié.

Tashaun Gipson intercepte Mike Glennon sur la deuxième possession offensive des Giants du match. Marque Noir/UPI/Shutterstock

Qu’est-ce qui a dû se passer pour le directeur général des Giants, Dave Gettleman, alors qu’il s’asseyait tranquillement au deuxième rang de la tribune de presse aux côtés de son assistant, Kevin Abrams, dimanche ?

Glennon en tant que quart-arrière des Giants est sur Gettleman, qui se considère comme une sorte de gourou du personnel (demandez-lui simplement et il vous le dira).

Glennon n’est pas un quart-arrière de la NFL. Il ne l’a jamais été. Il a une fiche de 6-25 en tant que partant et il a perdu ses 10 derniers départs, y compris les quatre qu’il a faits pour les Giants cette saison. Il n’a plus gagné de départ depuis 2017.

Sur quelle planète résidait Gettleman quand il pensait signer Glennon comme filet de sécurité approprié au cas où le démarreur Daniel Jones serait blessé (ce qu’il a été lors de chacune de ses trois saisons dans la NFL) ?

Glennon a terminé le match 4 sur 11 pour 24 verges par la passe avec deux INT, deux échappés perdus et a été limogé quatre fois pour 34 verges de pertes. Ce n’est tout simplement pas un quart-arrière de qualité NFL.

Tout cela devient horriblement difficile à regarder pour les fans des Giants.

Avec 7:21 restants dans le match, Gettleman, en ayant assez vu, s’est levé tranquillement de son siège et a quitté la tribune de presse. Avec les Giants un 19-45 inimaginable à sa montre, Gettleman est à court de dimanches.

Il lui en reste un de plus grâce à la nouvelle saison de 17 matchs.

La question est maintenant de savoir combien d’autres dimanches l’entraîneur-chef Joe Judge a-t-il encore avec les Giants?

Dave Gettleman (à gauche), Joe Judge (à droite) AP, USA TODAY Sports

« Il y a un certain nombre de choses qui vont dans la bonne direction que nous savons qui sont des choses fondamentales, des choses que vous devez mettre en place pour que l’équipe ait du succès – sur et en dehors du terrain », a déclaré le juge après le match dans le cadre d’un réponse prolifique et passionnée de 11 minutes à une question qui comptait un peu moins de 2 700 mots une fois transcrite. «Je sais que nous avons des joueurs à des postes clés qui sont des gars avec lesquels vous pouvez construire et continuer.

« La chose la plus difficile à changer dans un programme, la plus difficile à changer, c’est la façon dont les gens pensent. Et nous avons des gars qui sont câblés dans le bon sens. »

La question pour tous les fans de Giant et – plus important encore – la propriété des Giants et le prochain directeur général qu’ils embauchent est de savoir s’ils croient en ce que le juge a dit dans cette obstruction émotionnelle.