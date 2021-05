Le désespoir syndical se résume lorsque Starmer dit qu’il a besoin de l’aide de Biden pour inspirer les électeurs britanniques | UK | Nouvelles

Keir Starmer a envoyé un avertissement à Blair par John McDonnell

La recherche de l’aide électorale du Parti travailliste auprès des démocrates américains n’est “pas surprenante”, a-t-on dit à Express.co.uk. Cela survient alors que Sir Keir Starmer entreprend de rétablir l’ordre après que son parti a été confronté à un rejet humiliant lors des élections locales en Angleterre. Partout au pays, les conseils sont devenus conservateurs, beaucoup pour la première fois en un siècle.

L’élection partielle étroitement surveillée de Hartlepool – l’un des derniers sièges restants du mur rouge du Labour – était un autre clou dans le cercueil de la chance du parti de reconquérir sa base électorale traditionnelle.

Cette question, comment reconquérir la classe ouvrière, a gâché le parti travailliste depuis que l’ancien dirigeant Jeremy Corbyn a perdu des pans entiers d’électeurs dans le nord de l’Angleterre et dans les Midlands lors des élections générales de 2019.

Un événement similaire s’est produit lors de l’élection présidentielle américaine de 2016, où, contre les prédictions de nombreux experts, Donald Trump est arrivé au pouvoir.

Quatre ans plus tard, les démocrates, sous la direction de Joe Biden, ont récupéré bon nombre des votes de la classe ouvrière perdus au profit de M. Trump.

Rachel Reeves, la chancelière fantôme nouvellement nommée, est maintenant sur le point de consulter M. Biden sur la manière de consolider le vote des cols bleus britanniques avec ses jeunes partisans urbains et libéraux, ce dernier qu’elle n’a aucun problème à obtenir.

Elle prendra des conseils sur la manière dont les travaillistes peuvent faire une offre économique majeure avant les prochaines élections, enracinée dans la sécurité de l’emploi, la garde d’enfants et l’infrastructure sociale.

Cette décision pourrait être considérée comme une tentative désespérée de la part du parti alors qu’il lutte pour comprendre les fondements de son problème d’identité.

Richard Wyn Jones, politologue, a déclaré qu’il n’était pas surprenant que le parti travailliste se prépare à tendre la main aux États-Unis étant donné la relation avec ce qui a longtemps été observé comme son parti frère.

Il a déclaré à Express.co.uk: “Certes, les travaillistes ont tendance à s’identifier très étroitement aux démocrates, et nous avons ces relations de longue date qui sont antérieures à Biden.

«Il n’est donc pas surprenant que ce soit là où ils se tournent pour trouver des idées et de l’inspiration.

“Il n’est pas tout à fait évident pour moi que ces leçons soient facilement transférables, mais il ne serait absolument pas remarquable qu’elles le fassent parce qu’elles le font tout le temps.”

Le professeur a ajouté que cette décision refléterait une «obsession» plus large dans le fossé politique britannique avec la politique américaine.

Mme Reeves n’est pas le premier membre travailliste à avoir contacté les États-Unis dans le cadre du cabinet fantôme remanié de Sir Keir.

Avant l’investiture de M. Biden en janvier, la secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, Lisa Nandy, avait été invitée à assister à la cérémonie, mais s’est retirée à la dernière minute lorsque l’Angleterre a été placée sous des restrictions de verrouillage de niveau 3.

Elle avait passé les neuf mois précédents à communiquer avec des membres du Parti démocrate et avec ceux qui avaient aidé la campagne de M. Biden, selon le Sunday Times.

Plus tard, elle a déclaré que M. Biden avait remporté la présidence en tant que “gars réveillé” qui défendait fièrement les droits des trans et Black Lives Matter, mais qui fixait également l’agenda de la reprise économique, et qui se tournerait vers le parti travailliste comme un partenaire fiable.

Dans une interview avec The Guardian, elle a déclaré que M. Biden était une “inspiration” pour savoir comment un dirigeant travailliste pouvait gagner sans compromettre les valeurs progressistes et être entraîné dans des guerres culturelles.

Elle a déclaré: “Joe Biden – c’est un gars réveillé, il a nommé une femme de couleur incroyablement forte qui est également pro-choix comme candidat à la vice-présidence, il a mentionné la communauté trans dans son discours de victoire, il a défendu les manifestants de Black Lives Matter. , il a parlé de la police de ce mouvement, et il n’a jamais hésité à défendre ses valeurs.

“Les gens savent exactement qui il est. Et il ne sera pas non plus détourné de sa trajectoire quand il voudra parler d’économie, quand il voudra parler de Covid.”

Pendant ce temps, les travaillistes ont exercé cette semaine des pressions sur le gouvernement pour qu’il vote en faveur du plan de M. Biden visant à introduire un taux d’imposition minimum mondial sur les entreprises afin d’empêcher les multinationales de saper les entreprises de rue.

M. Biden fait pression pour la politique aux niveaux de l’OCDE et du G7, mais le gouvernement britannique la semaine dernière a annoncé publiquement qu’il n’était pas d’accord.

Cela fait de la Grande-Bretagne le seul pays du G7 à s’opposer ouvertement au plan, l’Allemagne, la France, le Canada, l’Italie et le Japon soutenant la proposition.