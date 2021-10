Le design complètement remanié de l’iPhone 14 montré dans la vidéo YouTube

Il y a près de 10 ans, Tim Cook a déclaré qu’Apple allait « doubler » sur le secret des produits. Les remarques de Cook lors de la conférence D10 2012 sont survenues à la suite de nombreuses fuites de conception d’iPad et d’iPhone. Malgré tous les efforts d’Apple, cependant, il n’y a pas grand-chose à faire pour éviter les fuites avant les produits à venir. La simple réalité est que la chaîne d’approvisionnement d’Apple est trop vaste et l’appétit pour les rumeurs d’Apple est trop insatiable. Et donc, cela ne devrait surprendre personne que nous commençons déjà à voir des fuites de conception de l’iPhone 14 se frayer un chemin à travers le moulin à rumeurs d’Apple.

Le design de l’iPhone 14 sera complètement différent

L’iPhone 13 est une mise à niveau convaincante, mais en termes d’apparence, c’est essentiellement le même que l’iPhone 12. L’iPhone 14, cependant, pourrait inaugurer la refonte de l’iPhone la plus radicale que nous ayons vue depuis l’introduction de l’iPhone X quelques années. depuis.

Selon plusieurs rapports, l’iPhone 14 supprimera l’encoche. À sa place, il y aura une caméra selfie perforée. Pendant ce temps, Face ID restera mais ses capteurs seront probablement logés sous l’écran. Le résultat final sera plus d’espace d’écran.

La rumeur d’un iPhone sans encoche a fait surface pour la première fois il y a quelques mois et a depuis été corroborée par plusieurs sources crédibles. Au cours du seul mois dernier, l’analyste de renom Ming-Chi Kuo et Mark Gurman de Bloomberg ont tous deux déclaré que l’iPhone 14 d’Apple éliminerait l’encoche. De plus, il y a quelques semaines, le célèbre leaker Jon Prosser a jeté encore plus de lumière sur le design de l’iPhone 14.

Selon Prosser, l’iPhone 14 éliminera non seulement l’encoche, mais éliminera également la bosse de l’appareil photo à l’arrière. Cela devrait faire un appareil plus élégant. Si la bosse de l’appareil photo disparaît, il sera intéressant de voir si l’iPhone 14 sera nettement plus épais que l’iPhone 13. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles les boutons de volume de l’iPhone 14 seront circulaires.

À la suite de ces rapports, la chaîne ConceptsiPhone sur YouTube a publié une vidéo qui illustre à quoi ressemblera probablement l’iPhone 14. Le résultat final est assez bluffant.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 14 ?

Mis à part la conception de l’iPhone 14, nous pouvons nous attendre à voir un énorme bond des performances de l’appareil photo sur l’iPhone 14. Kuo prévoit que l’iPhone de nouvelle génération portera les performances de l’appareil photo du smartphone « à un nouveau niveau ». Plus précisément, Kuo pense que nous verrons un capteur de 48 mégapixels à l’arrière.

« Nous pensons que le nouveau ‌iPhone‌ 2H22 peut prendre en charge une sortie directe de 48 MP et une sortie de 12 MP (mode de sortie de fusion de quatre cellules) simultanément », a déclaré Kuo dans une note aux investisseurs.

« Avec une sortie 12MP, la taille de pixel CIS du nouveau ‌iPhone‌ 2H22 augmente à environ 2,5 um, ce qui est nettement plus grand que le iPhone 12‌ et iPhone 13‌, et plus grand que les téléphones Android existants, et proche du niveau DSC », a poursuivi Kuo dire. « Nous pensons que la qualité de l’appareil photo du nouveau 2H22 ‌iPhone‌ élèvera la photographie d’appareil photo de téléphone portable à un nouveau niveau. »

Comme pour les autres rumeurs sur l’iPhone 14, le connecteur Lightning ne va probablement nulle part. Et malgré les rumeurs de retour de Touch ID, ce n’est pas dans les cartes avant l’iPhone 15 au plus tôt.

Combien d’iPhone 13 Apple a-t-il vendus ?

Pendant ce temps, les analystes estiment que les ventes d’iPhone 13 ont bien démarré. Les modèles iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max sont particulièrement demandés. Notamment, la demande pour le modèle iPhone 13 1 To est exceptionnellement forte. Et étant donné que le modèle 1 To est cher, cela ne fera que contribuer à augmenter les marges et les résultats d’Apple. Les analystes pensent également que les améliorations de la durée de vie de la batterie entraînent des mises à niveau.

Sur une note connexe, la demande pour l’iPhone 13 Pro dépasse l’offre. Sur certains modèles d’iPhone 13, les nouvelles commandes ne seront même pas expédiées avant le 26 octobre au plus tôt.

Assurez-vous de consulter notre critique de l’iPhone 13 ici.