Le design de la nouvelle Samsung Galaxy Watch 4 Classic est filtré en détail | La technologie

Le nouveau design de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic a été divulgué en détail. Cette montre était l’une des absences de la présentation du nouveau système d’exploitation Samsung pour smartwatch au Mobile World Congress.

Il y a quelques jours était la présentation de Samsung dans le cadre du Mobile World Congress 2021 de son nouveau système d’exploitation pour les appareils intelligents tels que les smartwatches. Cette présentation nous a laissé un peu froid car malgré les nouveautés qui viendront avec One UI Watch, beaucoup d’entre nous s’attendaient à du matériel.

L’espoir de rencontrer les nouvelles montres de la firme sud-coréenne s’est évanoui une fois l’événement clos et il n’y a eu aucune surprise pour les seniors. Mais les fuites sont venues à la rescousse et aujourd’hui nous connaissons en détail le design supposé du nouveau Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Cette montre serait dévoilée dans quelques semaines, mais nous pouvons en avoir un premier aperçu.

Le design avec lequel il arriverait serait entre élégant et sportif, ce ne serait pas un gaspillage d’innovation. Mais nous ne serions pas face à un appareil de coupe ennuyeux, il se situe au milieu de l’échelle. Le plus frappant est le bord de la sphère, puisqu’il semble que Samsung miserait encore une fois sur une lunette capable de tourner pour faire office de contrôle physique lors de la navigation dans les menus..

Ce modèle serait le Samsung Galaxy Watch 4 Classic, donc Il est prévu que des modèles plus sportifs seront dévoilés lors de la présentation officielle des appareils ou destiné à un public plus actif. Ces équipes sont celles que Samsung appelle Active lors de la configuration de sa gamme de produits.

Cette montre est le modèle le plus avancé de Samsung à l’heure actuelle, avec un cadran de 45 mm, un GPS et NFC intégrés et un écran AMOLED que vous pouvez personnaliser via TizenOS.

Sur les photographies filtrées, trois couleurs sont visibles : noir, blanc et gris. Tous sont neutres et se combinent avec tout. Bien que la chose la plus possible soit qu’ils lancent différentes sangles compatibles avec l’appareil après la présentation.

Samsung n’a pas commenté cela, il ne manque donc que sa présentation officielle. Pour le moment il n’y a pas de date fixe pour la réunion, mais très probablement fin juillet ou août. Nous vous attendrons pour vous informer de tout.