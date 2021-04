Le design de l’iPhone 13 d’Apple semble incroyable dans cette nouvelle vidéo – .

Maintenant que l’événement Spring Loaded d’Apple est derrière nous, nous pouvons maintenant porter notre attention collective sur les deux prochains grands événements qu’Apple prévoit d’organiser plus tard cette année. La conférence mondiale des développeurs (WWDC) de la société sera bien sûr à venir, qui verra Apple dévoiler iOS 15 et peut-être un nouveau matériel comme AirPods Pro 2. Et après cela, Apple en septembre prendra officiellement le contrôle de la très – prévu iPhone 13.

Comme par le passé, Apple a constaté qu’il était pratiquement impossible d’empêcher l’apparition de fuites de produits. Ainsi, même si l’iPhone 13 ne sera pas officiellement présenté avant cinq mois, nous avons déjà vu un flux constant de rumeurs crédibles qui, prises ensemble, nous fournissent une image assez claire de ce que la gamme d’iPhone de nouvelle génération d’Apple apportera. à la table.

Plus récemment, nous avons vu des rapports indiquant un design légèrement remanié de l’iPhone 13 Mini. Alors que l’iPhone 12 Mini actuel possède des caméras à l’arrière alignées verticalement, le prochain iPhone 13 Mini verrait les deux caméras orientées vers l’arrière alignées en diagonale. Certains ont émis l’hypothèse que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait qu’Apple équipait l’appareil d’un capteur légèrement plus grand.

La vidéo ci-dessous, qui a été mise en place par la chaîne YouTube ConceptsiPhone, nous fournit ce qui est probablement un aperçu précis de l’iPhone 13 Mini.

Ce qui reste incertain, cependant, c’est si l’iPhone 13 Mini se vantera d’une encoche plus petite, comme le montre la vidéo ci-dessus. Bien que nous sachions que les modèles d’iPhone 13 de taille normale présenteront une encoche plus petite, il reste à voir si le même changement de conception se répercutera sur l’iPhone 13 Mini.

Pour rappel, l’encoche de l’iPhone 13 aura une largeur de 26,8 mm contre 34,83 ​​mm sur l’iPhone 12. Par ailleurs, l’encoche de l’iPhone 13 sera un peu plus haute et mesurera 5,35 mm contre 5,3 mm sur l’iPhone 12.

Une image représentant un modèle factice d’iPhone 13 avec une encoche plus petite par rapport à l’iPhone 12 peut être visualisée ci-dessous:

Notamment, Apple a réussi à réduire l’encoche en déplaçant le haut-parleur de l’écouteur sur la lunette située au-dessus de l’encoche.

Mis à part l’esthétique, certaines des fonctionnalités de l’iPhone 13 que nous avons vues flotter incluent des écrans ProMotion à 120 Hz pour les modèles Pro, la prise en charge du mode Portrait pendant l’enregistrement vidéo et même un affichage permanent similaire à ce qui est actuellement disponible sur l’Apple Watch.

“Always-On Display aura une personnalisation minimale”, a déclaré Max Weinbach, le plus faible, il y a quelques semaines. «La conception actuelle ressemble essentiellement à un écran de verrouillage atténué. L’horloge et la charge de la batterie sont toujours visibles. Les notifications semblent être affichées à l’aide d’une barre et d’icônes. Lors de la réception, la notification apparaîtra normalement, sauf que l’écran ne s’allumera pas entièrement. Au lieu de cela, il l’affichera comme vous en avez l’habitude en ce moment, sauf en atténuation et seulement temporairement. “

Enfin, il convient de noter que l’iPhone 13 Mini est peut-être la dernière fois que nous voyons un écran bord à bord dans un facteur de forme compact. La rumeur veut que l’iPhone 12 Mini ne se vend pas bien du tout et qu’Apple envisage de retirer le produit de sa gamme à partir de 2022.

En ce qui concerne la date de sortie de l’iPhone 13 Mini, nous avons vu des rapports crédibles affirmant que chacun des tout nouveaux modèles d’iPhone 2021 d’Apple sera annoncé et publié en septembre de cette année.

