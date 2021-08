Le design de l’iPhone 13 divulgué par Apple est incroyablement réaliste dans cette vidéo YouTube

Avec le lancement de l’iPhone 12 l’année dernière, Apple a finalement abandonné le design à bords arrondis introduit pour la première fois avec l’iPhone 6. Au lieu de cela, l’iPhone 12 présentait des bords plus plats, de conception similaire à l’iPhone 4. Avec l’iPhone 13, Apple sera le maintien de ce facteur de forme. Cependant, cela ne veut pas dire que l’iPhone 13 sera une copie conforme de son prédécesseur. Comme nous l’avons détaillé au cours des dernières semaines, l’iPhone 13 présentera des modifications de conception subtiles mais bienvenues.

Surtout, l’encoche sera sensiblement plus petite. Alors que la conception de l’encoche introduite par Apple sur l’iPhone X était quelque peu controversée au début, la plupart des gens à ce stade le remarquent à peine. Pourtant, tout ce qu’Apple peut faire pour le rendre moins visible est un pas dans la bonne direction.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une réduction rare – ne manquez pas cette occasion ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : 37,99 $ Vous économisez :12,00 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

À quoi ressemble le design de l’iPhone 13

Sur la base d’une série de fuites, la chaîne ConceptsiPhone a récemment publié une vidéo décrivant ce que sera probablement le design de l’iPhone 13. Encore une fois, c’est principalement similaire à la conception de l’iPhone 12, mais si vous êtes intéressé par tous les ajustements de conception subtils, la vidéo ci-dessous vaut la peine d’être regardée. Notez que la vidéo décrit également certaines couleurs supposées de l’iPhone 13, notamment le vert menthe et le jaune.

L’encoche de l’iPhone se rétrécit

Alors que tout le monde est habitué à l’encoche à ce stade, il est agréable de voir Apple faire un effort pour la réduire. À titre de référence, la largeur de l’encoche de l’iPhone 12 est de 34,83 ​​mm. L’encoche sur l’iPhone 13 serait de 26,88 mm. Quant à la façon dont Apple a réussi à y parvenir, les ingénieurs d’Apple ont déplacé l’emplacement du haut-parleur de l’écouteur sur la lunette juste au-dessus de l’encoche elle-même. Il reste à voir si Apple se débarrassera un jour de l’encoche, mais c’est clairement une piste qu’Apple explore.

Une photo comparant le design de l’encoche de l’iPhone 13 par rapport à l’iPhone 12 peut être visionnée ci-dessous.

Un processeur plus rapide et un meilleur affichage

Mis à part le design de l’iPhone 13, l’iPhone de nouvelle génération d’Apple présente d’autres améliorations qui méritent d’être soulignées. Sous le capot, l’iPhone 13 sera doté d’un processeur A15. Et comme l’A14 sur l’iPhone 12 de l’année dernière, il sera fabriqué avec une technologie de processus de 5 nm. Si l’histoire est une indication, l’A15 fournira une énorme amélioration des performances globales. Année après année, Apple sort des sentiers battus de manière impressionnante lorsqu’il s’agit d’améliorer les performances et d’améliorer l’efficacité énergétique.

Les modèles d’iPhone 13 Pro seraient dotés d’un écran ProMotion 120 Hz. Cette fonctionnalité fait l’objet de rumeurs depuis longtemps. Avec un écran ProMotion 120 Hz, les utilisateurs d’iPhone 13 pourront profiter d’un défilement plus fluide et d’une réactivité améliorée. L’affichage basculera probablement de manière dynamique entre des taux de rafraîchissement de 60 Hz et 120 Hz en fonction du scénario d’utilisation. Cela sera fait pour préserver autant que possible la durée de vie de la batterie.

Et en parlant de l’écran de l’iPhone, l’iPhone 13 comportera probablement un écran Always-On. Ce sera similaire à ce qui est disponible sur l’Apple Watch. Notez que l’intégralité ne sera pas visible. Au lieu de cela, l’écran affichera toujours l’heure, la durée de vie de la batterie et les notifications entrantes.