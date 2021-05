Le design de l’UEFA qui a scandalisé les sévillans

18/05/2021 à 19:55 CEST

En l’absence de 25 jours pour le coup d’envoi de l’Euro 2020, L’UEFA a présenté le guide pour chaque site. Grâce à des designs attrayants, la plus haute organisation de football du vieux continent a lancé quelques conseils pour que les touristes profitent de leur séjour dans différentes villes, mais la manière dont Séville a été représentée a été particulièrement frappante.

Les onze sites confirmés sont Amsterdam, Bakou, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres, Rome, Saint-Pétersbourg, Munich et Séville, Remplacement de dernière minute à Bilbao.

Pour représenter le siège andalou, L’UEFA a opté pour un design simple composé de quelques maisons et arbres qui n’ont pas grand-chose à voir avec la ville. Cette représentation générique contraste clairement avec les dix lieux restants, dont les dessins correspondent à des monuments emblématiques. A Londres, ils ont choisi de dessiner Big Ben, tandis qu’à Rome, ils ont choisi le Colisée, lieux symboliques qui peuvent être facilement associés aux deux villes.

Les réseaux sociaux n’ont pas tardé à faire écho à cette conception, et les utilisateurs ont été mécontents de la décision de l’UEFA, comparant le travail des concepteurs à celui “d’un enfant apprenant à dessiner” et assurant qu ‘”avec une simple recherche Google” aurait suffi à trouver un design plus représentatif. La Giralda, la Torre el Oro, la cathédrale, la Plaza España ou le pont de Triana ce ne sont que quelques-uns des modèles qui auraient pu être sélectionnés.

Compte tenu de la controverse générée par cette conception de base, l’UEFA a finalement pris la décision de représenter chaque ville avec le stade où les matchs seront joués.