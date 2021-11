Le design du Galaxy S22 sera différent du nouveau remplacement de Samsung Note

Samsung dévoilera la série Galaxy S22 à la mi-février 2022, selon les rapports les plus récents. C’est plus tard que l’événement Galaxy S21 de la mi-janvier de cette année, mais conformément aux lancements de Galaxy S de la génération précédente. Ce qui est unique avec la série Galaxy S22, c’est que la version Ultra deviendra le remplacement du Galaxy Note de Samsung. Cette année, Samsung a négligé la série Note, choisissant de fabriquer des combinés pliables au lieu d’une variante Galaxy S21 avec un stylet. Mais il tentera une nouvelle approche pour le Note l’année prochaine avec le Galaxy S22.

Ce sera la première fois que la série Galaxy S propose deux designs distinctifs. Cela pourrait rendre plus difficile pour certaines personnes de choisir leur prochain produit phare Galaxy. Une toute nouvelle fuite nous montre à quoi ressembleront les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra.

Conception du Galaxy S22 par rapport au Galaxy S22 Ultra

Ice Universe, un initié bien connu de Samsung, a publié l’image suivante sur Twitter, montrant des protecteurs d’écran pour les trois membres de la famille Galaxy S22 :

Comparaison de la taille de l’écran et de l’angle R de S22, S22+, S22 Ultra pic.twitter.com/TMnQFUnBQG – Univers de glace (@UniverseIce) 12 novembre 2021

Nous avons le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra de gauche à droite. L’initié souligne les différences de courbure de l’écran entre l’Ultra et les autres modèles Galaxy S22.

Les prétendus protecteurs d’écran sont conformes aux récentes fuites des Galaxy S22 et S22 Ultra. Nous avons vu des rendus pour les nouveaux produits phares de Samsung ces derniers mois. Et des images réelles d’un prototype de Galaxy S22 Ultra ont fuité il y a quelques jours. Toutes ces fuites ont indiqué des différences de conception significatives entre les trois téléphones.

Fuite d’image de l’emplacement du Galaxy S22 Ultra S Pen. Source de l’image : Tech de la page d’accueil

Le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus auront des écrans plats avec des lunettes uniformes et des coins arrondis, comme on le voit ci-dessus. Le même leaker a déclaré plus tôt que le Galaxy S22 Plus ressemblera à un iPhone avec un écran perforé au lieu de l’encoche traditionnelle.

Le Galaxy S22 Ultra aura un écran incurvé, comme les précédents téléphones Galaxy S et Note. Les coins sont plus rectangulaires que courbés, comme on le voit ci-dessus.

Pourquoi Samsung utilise-t-il deux designs pour le nouveau produit phare ?

La série Galaxy S21 a un « problème » similaire. Le S21 standard (image du haut) et le S21 Plus sont dotés d’écrans plats. Le S21 Ultra a un écran incurvé. Mais même ainsi, le S21 Ultra a des coins incurvés, similaires au S21.

Samsung ne peut pas s’en tenir à des lignes de conception similaires pour le Galaxy S22 Ultra, et c’est parce qu’il doit faire un compromis entre le design et la fonction. Dans ce cas, c’est le stylet S Pen qui dicte le design du Galaxy S22 Ultra.

Samsung doit placer le stylet sur l’un des côtés et le placer le plus près possible de l’un des bords. C’est à cause de la considération de la batterie. Les vendeurs de smartphones doivent tirer le meilleur parti de l’espace interne d’un combiné. Ils doivent optimiser la conception des composants internes et des circuits pour augmenter autant que possible la taille de la batterie.

Fuite d’image du Galaxy S22 Ultra sous tension. Source de l’image : Tech de la page d’accueil

En conséquence, le S Pen du Galaxy S22 Ultra ne peut s’asseoir que sur les côtés gauche ou droit, aussi près que possible du coin. Pour cette raison, les coins inférieurs ne peuvent pas se courber comme le Galaxy S22. La face inférieure doit être plate. Pour des raisons de symétrie, le côté supérieur doit également être plat. Et les côtés supérieur et inférieur ont des bords incurvés. Cela conduit à ce que le téléphone ait des côtés incurvés et que l’écran soit également incurvé.

Dans cet esprit, vous devrez choisir le design que vous aimez le plus. Mais vous ne pouvez pas mélanger et assortir. Vous voudrez peut-être remplacer le Galaxy Note par un écran plat. Vous devez opter pour le Galaxy S22 ou S22 Plus si vous préférez un écran plat, mais cela signifie abandonner le stylet S Pen.