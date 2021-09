Le design du Galaxy S22 Ultra apparaît dans les premiers rendus divulgués

in

Après avoir annulé le modèle de cette année, Samsung semble avoir décidé quoi faire à propos de son problème avec le Galaxy Note. Les rapports des derniers mois ont indiqué que Samsung pourrait interrompre définitivement la série Note. Certaines rumeurs prétendaient que Samsung avait déjà pris sa décision, le géant coréen n’ayant pas renouvelé la marque Note. Mais alors une bombe a lâché il y a quelques jours d’un initié : le Galaxy S22 Ultra serait le nouveau Note. C’est-à-dire que Samsung achèvera le travail qu’il a commencé cette année. Le Galaxy S21 Ultra prend en charge le S Pen, mais vous ne pouvez pas loger le stylet à l’intérieur du téléphone (comme vu ci-dessus). C’est ce qui a rendu les téléphones Galaxy Note si attrayants pour les fans.

Un leaker a déclaré plus tôt cette semaine que Samsung avait décidé d’équiper le Galaxy S22 Ultra d’un stylet S Pen intégré. Cette décision résoudrait le problème de Samsung Note. La société serait en mesure de satisfaire les demandes des fans inconditionnels de Note sans réellement lancer un Galaxy Note 22 l’été prochain. Un autre leaker nous offre maintenant un premier aperçu de ce que pourrait être le design du Galaxy S22 Ultra Note.

Les premières rumeurs sont déjà là

Les rumeurs sur le Galaxy S22 peuvent sembler déplacées fin septembre, mais le timing est tout à fait logique. Tout d’abord, Samsung a déplacé son lancement Galaxy S au début du mois de janvier. La série Galaxy S22 n’est que dans quatre mois, ce qui signifie que la saison des rumeurs S22 ne fait que commencer.

Deuxièmement, c’est la semaine où Apple lance la série iPhone 13 dans le monde entier. Ce ne peut pas être une coïncidence si ces premières rumeurs de conception de S22 ont émergé en ce moment.

La série iPhone 13 s’est vendue le premier jour des précommandes, et Apple a un autre succès entre ses mains. L’iPhone 13 deviendra sûrement le téléphone le plus vendu au monde, suivant les traces de son prédécesseur. Des téléphones comme le Galaxy S22 seront en concurrence directe avec l’iPhone 13. Et le Galaxy S22 Ultra « Note » avec stylet sera l’une des principales alternatives à l’iPhone 13 Pro Max.

Le rendu montre le prétendu design Galaxy S22 Ultra ‘Note’. Source de l’image : @OnLeaks et Digit

On ne sait pas comment Samsung marquera cet engin Galaxy S et Galaxy Note. Bien que le nom commercial n’ait pas encore été divulgué, nous avons les premiers rendus non officiels du Galaxy S22 Ultra Note à l’état sauvage.

Le design du Galaxy S22 Ultra « Note »

Blog Digit s’est associé au célèbre leaker @OnLeaks pour révéler les premiers rendus du Galaxy S22 Ultra Note.

Comme on le voit sur ces images, le téléphone ressemble à un Galaxy Note. Nous l’avons dit à maintes reprises au cours de la dernière année. Le Galaxy Note est pratiquement une version Galaxy S avec un stylet S Pen intégré. Il ne sert à rien de lancer une version Galaxy S avec un stylet en été. Si ces fuites sont exactes, Samsung ajoutera le S Pen à la série Galaxy S. Mais tous les nouveaux téléphones Galaxy S seront lancés au début de l’année, regroupés plutôt qu’à six mois d’intervalle. On ne sait cependant pas si Samsung fabriquera une version S22 Ultra sans stylet.

Les rendus suggèrent que le Galaxy S22 Ultra aura un écran incurvé de 6,8 pouces et des bords arrondis, une conception destinée à accueillir le stylet intégré. Le S Pen sera placé sur le côté gauche, selon ces images. En conséquence, le téléphone sera relativement épais, à 8,9 mm. La bosse de la caméra augmentera l’épaisseur à 10,5 mm, explique le rapport.

Le rendu montre le prétendu design « Note » du Galaxy S22 Ultra. Source de l’image : @OnLeaks et Digit

Ce qui est inhabituel dans ce prétendu design du Galaxy S22 Ultra Note, c’est la bosse de l’appareil photo à l’arrière. Le téléphone dispose d’un module de caméra asymétrique en forme de P, contrairement à ce que Samsung a fait auparavant. Le module de caméra ne ressemble en rien à la conception de module de caméra utilisée par Samsung pour la série S21. Cette année, le module de caméra du S21 est encastré dans le cadre métallique, ce qui confère à la série S21 un design unique.

La vidéo ci-dessous montre ce design Galaxy S22 Ultra Note sous différents angles.