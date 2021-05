Le design du MacBook Pro 16 pouces 2021 vous met en appétit

Nous avons maintenant beaucoup entendu parler de ce à quoi s’attendre du nouveau design du nouveau MacBook Pro 16 pouces 2021, qui arriverait dès l’été. Un nouvel ensemble de rendus aiguisé l’appétit de ceux d’entre nous qui attendent impatiemment la nouvelle machine.

La puce qui alimente la version Apple Silicon du MacBook Pro 16 pouces devrait être étiquetée M1X et offrir des améliorations spectaculaires par rapport au M1 alimentant le modèle 13 pouces …

Le MacBook Pro 13 pouces alimenté par M1 dispose de huit cœurs de processeur, répartis entre quatre cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité. Cela correspond à huit cœurs GPU.

Un rapport de Bloomberg indique que le modèle 16 pouces améliorera considérablement cet aspect.

Pour les nouveaux MacBook Pro, Apple prévoit deux puces différentes, nommées Jade C-Chop et Jade C-Die: toutes deux comprennent huit cœurs haute performance et deux cœurs écoénergétiques pour un total de 10, mais seront proposés dans l’un ou l’autre 16 ou 32 variantes graphiques de base […] Les puces incluent également jusqu’à 64 gigaoctets de mémoire contre un maximum de 16 sur le M1. Ils disposeront d’un moteur neuronal amélioré, qui traite les tâches d’apprentissage automatique, et permettent l’ajout de plus de ports Thunderbolt, qui permettent aux utilisateurs de synchroniser les données et de se connecter à des périphériques externes, que les deux sur le MacBook Pro M1 actuel.

Le site a déclaré que la nouvelle machine pourrait être lancée dès cet été, avec une suggestion hier qu’elle pourrait être annoncée lors de la WWDC du mois prochain.

En termes de changements visibles, nous nous attendons à un design plus plat et moins arrondi, conforme à la gamme actuelle d’iPad Pro. Les attentes supplémentaires incluent de nouveaux ports – HDMI, un emplacement pour carte SD et une nouvelle forme de MagSafe – ainsi que la suppression de la marque MacBook Pro de l’avant de la machine. Enfin, Apple pourrait abandonner la Touch Bar au profit du retour des touches de fonction physiques.

Le designer Antonio De Rosa a rassemblé quelques rendus sur ce à quoi la nouvelle machine pourrait ressembler si les différents rapports se concrétisaient.

Il s’emballe un peu avec des pages Web de maquette, qui font partie des spécifications de chaque rumeur – crédible ou non. Les rendus montrent également des options de couleur qui ne sont pas susceptibles de faire partie des modèles professionnels. Cela mis à part, cependant, le reste pourrait être un regard réaliste sur ce à quoi s’attendre.

Consultez la galerie ci-dessous – cliquez sur chacun d’eux pour les voir en taille réelle.

Que pensez-vous de cette conception potentielle du MacBook Pro 16 pouces 2021? Merci de nous le faire savoir dans les commentaires.

