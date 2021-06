Le design du nouveau Moto G Stylus 5G est complètement filtré | La technologie

Le Moto G Stylus 5G a été divulgué en images réelles et nous pouvons voir un design continu qui parie sur une expérience avec Stylus.

Aucune entreprise n’échappe aux fuites, les données les plus convoitées sont peut-être celles de ces terminaux haut de gamme qui génèrent plus d’attentes, mais cela ne veut pas dire que les appareils de milieu de gamme ne passent pas par ces situations. C’est juste ce qui vient de se passer avec le Moto G Stylus 5G, dont les photographies viennent de se révéler exposant leur design aux yeux du monde.

Le Moto G Stylus 5G arriverait en remplacement du modèle 2020. Concernant le design, les changements seraient plus concentrés sur l’arrière du terminal que sur le devant, puisqu’un panneau de bonne taille resterait dans la zone de l’écran et avec la présence du trou pour la caméra à gauche côté.

L’arrière est celui qui allait changer et, maintenant, la répartition des caméras se ferait dans un module carré au lieu d’une bande comme dans la version précédente. Le nombre de caméras est maintenu, il y en a quatre au total. On s’attend à ce qu’il s’agisse d’une combinaison classique : grand angle, capteur principal, zoom et le quatrième un extra dans le style d’un objectif destiné à la macro.

En ce qui concerne les ports que l’on peut voir sur la photo, ce qui ressort, c’est que le Moto G Stylus 5G conserverait la connexion casque jack 3,5 mm. À l’intérieur de l’appareil, nous avons pu trouver un processeur Snapdragon 480 5G accompagné de 4 Go ou 6 Go de RAM et avec un stockage qui passerait de 64 Go à 256 Go en passant par 128 Go.

Pour le moment, ce sont toutes les données disponibles sur le nouveau stylet Moto G, il devrait être présenté le plus tôt possible. Bien que ce modèle n’arrive généralement qu’aux États-Unis, il ne serait pas étrange que Motorola décide de l’amener en Espagne afin de concurrencer des entreprises comme Xiaomi ou realme.