Le design du Pixel 6 est incroyable, en fait

Permettez-moi de vous ramener un instant à l’époque de la fin octobre 2015. Android 5.0 Lollipop venait d’atterrir, accompagné d’un nouveau slogan brillant pour célébrer le nouveau système d’exploitation. « Être ensemble. Pas le même », lit-on. Cela semblait être un dicton opportun, non seulement pour moi en tant que jeune étudiant dans un nouvel endroit, mais aussi pour la grande variété de conceptions Android sur le marché.

Après tout, 2015 a été l’année du Motorola Moto G ultra-personnalisable. C’était aussi la première année où Samsung a adopté un design élégant en métal et en verre pour son produit phare Galaxy S6. Plus important encore, du point de vue de Google, 2015 a été l’année du Nexus 6P, le dernier appareil pré-Pixel.

Maintenant, tout semble différent. Les téléphones Android se ressemblent plus que jamais. Les équipementiers semblent se pencher sur « le même » plutôt que sur « ensemble ». Maintenant, la série Google Pixel 6 propose l’un des designs les plus uniques du marché, et je suis tout à fait dedans. Je pense que le design du Google Pixel 6 est fantastique, et je vous mets au défi d’essayer de me faire changer d’avis à ce sujet .

Jetez un œil à la galerie ci-dessus pendant un instant – remarquez quelque chose ?

Ce sont quatre téléphones complètement différents, avec un design presque identique. Sony, OnePlus, Samsung et Xiaomi ont tous poussé la bosse de l’appareil photo dans le coin, et la différence la plus significative entre les panneaux arrière est de savoir si vous voulez une finition brillante ou mate. Bref, ce sont les mêmes plus que simplement ensemble.

Considérons maintenant la série Google Pixel 6 et sa barre de caméra. Alors que la plupart des OEM zigzaguent vers une conception unifiée, Google zigzague dans sa propre direction. La barre de caméra est-elle le plus petit boîtier au monde ? Non, mais c’est un écart important par rapport à la formule que Google a depuis son premier appareil Pixel. En fait, le dernier appareil Google à arborer une telle barre de caméra n’était autre que le Google Nexus 6P de 2015. Samsung a également flirté avec la conception de la barre de caméra sur son Galaxy S10, et je souhaite personnellement qu’elle double pour le Galaxy S20 et au-delà.

La barre de caméra n’est pas seulement une décision esthétique pour Google, car elle contient la caméra la plus nette de tous les appareils Pixel. Google est enfin passé à un appareil photo principal de 50 MP digne de sa puissance de traitement d’image. Ajoutez l’objectif ultra-large 12MP et le téléobjectif 48MP du Pixel 6 Pro, et Google est presque prêt à récupérer la couronne du téléphone avec appareil photo.

Bien sûr, la barre de caméra permet à Google de ramener l’un de mes éléments de design préférés du passé de Pixel – le design bicolore. Nous n’avons pas eu de nouvelle version du « Panda » Pixel 2, mais il est difficile de se plaindre du choix de cinq couleurs uniques. Le Pixel 6 obtient les designs amusants Sorta Seafoam et Kinda Coral, tandis que le Pixel 6 Pro est disponible dans des teintes élégantes comme Sorta Sunny et Cloudy White. La seule couleur que les deux appareils partagent est Stormy Black, qui mélange un panneau arrière noir avec des accents gris foncé pour d’excellents résultats.

Les choix de couleurs de Google ne s’arrêtent pas au panneau arrière – vous pouvez désormais choisir entre des rails latéraux mats sur le Pixel 6 et métalliques sur le Pixel 6 Pro. Ces rails latéraux donnent au Pixel 6 l’impression d’être davantage un successeur du Pixel 4 que le Pixel 5 de l’année dernière ne l’a jamais été. Bien que Google ne soit pas le seul OEM à conserver ses meilleurs matériaux pour l’appareil le plus haut de gamme, je ne pense pas que vous puissiez perdre avec l’un ou l’autre modèle cette fois-ci.

Les écrans Pixel ont également fait l’objet de critiques bien méritées dans le passé. Nous ne pouvons pas regarder au-delà de l’encoche massive du Pixel 3 XL ou du retour au front plus grand de la série Pixel 4. Même le Pixel 5 avait un trou de perforation assez grand par rapport à la concurrence. Maintenant, le Pixel 6 corrige certains torts. Le trou de perforation est au centre, il a perdu du poids et les lunettes sont très fines, en particulier sur la conception du Pixel 6 Pro. Google a même ajouté un taux de rafraîchissement de 120 Hz au Pixel 6 Pro avec une résolution Quad HD+ nette pour démarrer. En bref, Google a fait tout ce que les fans pouvaient demander, à moins d’adopter prématurément une caméra selfie sous-écran.

Autant j’aime le design de la série Pixel 6 de Google, autant je ne pense pas qu’il soit parfait. Gorilla Glass Victus est dur comme des ongles, mais j’étais un grand fan de l’aluminium enduit de résine biologique du Pixel 5. Il donnait un aspect et une sensation uniques, même si le design lui-même n’était pas presque accrocheur. La taille du Pixel 5 me convenait également parfaitement – il est beaucoup plus facile de manier un appareil de 6 pouces qu’un appareil de 6,7 pouces, même au détriment de la durée de vie de la batterie. Peut-être que nous aurons le meilleur des deux mondes dans le Pixel 7, mais jusque-là, le Pixel 6 est aussi incroyable que possible.

C’est mon avis, et maintenant il est temps pour le vôtre. Si vous ne pensez pas que le design du Pixel 6 est si spécial, rendez-vous dans la section commentaires et dites-moi pourquoi je me trompe – voyez si vous pouvez me faire changer d’avis à ce sujet ! Je ferai de mon mieux pour répondre à autant de commentaires que possible pour engager la conversation. N’hésitez pas non plus à partager si vous faire d’accord avec moi – j’aimerais voir qui est de mon côté.