Le design du realme GT 2 Pro est filtré et est un coup nostalgique pour les fans du Nexus 6P | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent que le nouveau terminal que Realme a dans le four aura le design d’un appareil Android assez emblématique.

L’imagination peut être infinie, mais cela ne veut pas dire que, bien des fois, ce que nous imaginons est fonctionnel. Dans le secteur de la téléphonie mobile, l’innovation est un concept à part entière, de nombreux constructeurs cherchent à surprendre et ils peuvent le faire, mais pas comme ils le souhaitent.

Au cours des dernières années, nous avons vu plusieurs entreprises essayer de rendre leurs téléphones uniques, tandis que d’autres sont obligées de répéter le même design encore et encore avec de petites variations. Et, c’est que, il est de plus en plus difficile de distinguer un téléphone d’un autre.

Jusqu’à présent, realme était à cheval sur les deux chemins, proposant des terminaux aux designs saisissants dans le haut de gamme, realme GT et GT Master Edition, mais conservant également une ligne de conception étanche et statique dans ses appareils bas de gamme comme dans le realme 8i. .

Les dernières fuites disent que realme préparerait un appareil qui arriverait sous le nom de realme GT 2 Pro et, à part quelques spécifications vertigineuses, il aurait un design très similaire à celui du Nexus 6P. Oui, cela ressemblerait à l’un des appareils les plus distinctifs de Google.

La ressemblance se retrouverait à l’arrière où la partie caméra serait intégrée dans un boîtier horizontal aux coins arrondis. À l’intérieur de l’appareil, ce qui est attendu, c’est que le futur Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 soit le processeur qui donne vie à l’appareil.

De plus, la façade intégrerait un écran de 6,8 pouces avec une résolution WQHD + et, éventuellement, avec 120 Hz comme taux de rafraîchissement. En ce qui concerne les caméras, deux des trois capteurs arrière devraient être de 50 mégapixels, tandis que le troisième est de 8 mégapixels. La vitesse de chargement peut également surprendre.

Ce qui se dit, c’est que le realme GT 2 Pro intègre un système de charge de 125 W avec lequel il pourrait charger sa batterie de 5 000 mAh en un rien de temps. La section RAM serait marquée par 12 Go et le stockage par 256 Go. Nous devrons attendre de savoir si toutes ces données deviennent réelles lorsque l’appareil sera officiellement présenté.