Le design du realme GT 2 Pro Master Edition peut être vu avant sa présentation | La technologie

La conception du nouveau realme GT Pro Master Edition a été vue en détail bien avant son lancement officiel par la société asiatique.

Les entreprises ont commencé à réchauffer leurs moteurs pour la nouvelle année à venir. Beaucoup de ces entreprises ont déjà marqué la feuille de route et connaissent parfaitement les terminaux qui seront lancés l’année prochaine, en fait, il y a déjà des dates marquées pour les différents appareils qui seront en tête des listes.

L’une de ces sociétés est realme et, c’est que, la société de téléphones mobiles, ordinateurs portables, écouteurs et montres intelligentes a déjà donné une date pour le lancement de son nouvel appareil haut de gamme. Ce terminal serait le realme GT 2 Pro et sa présentation serait fixée aux premiers jours de janvier.

En cette première semaine de janvier, nous saurions de première main tout ce que cet appareil a à offrir, mais pour commencer à créer des attentes et ouvrir la bouche, nous savons déjà quelle serait sa conception. Eh bien, en vérité, ce design serait celui de la version qui arriverait avec le nom de famille Master Edition.

Il n’y a pas beaucoup de détails sur les différences entre les deux terminaux ou si le seul changement sera en termes de design. Ce qui est attendu, c’est qu’à l’intérieur se trouve le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 en plus d’une bonne quantité de RAM et de stockage.

A l’extérieur de ce realme GT Pro Master Edition ce que vous verriez est un arrière avec une finition avec une certaine texture, ce ne serait pas aussi prononcé que dans la génération précédente; mais il serait présent à un niveau plus tactile que visible. Les caméras seraient intégrées dans un module vertical de format rectangulaire.

Il y a trois caméras qui ont été vues dans ce module, la principale et la secondaire étant celles qui seraient plus grandes et une troisième beaucoup plus petite. Le type de combinaison de caméra n’est pas connu, mais il est fort probable qu’il s’agira d’un ralenti principal classique, d’un secondaire ultra grand angle et pour le troisième d’un zoom.