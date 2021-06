Le design du Samsung Galaxy Z Flip 3 découvert dans une série de nouveaux rendus

in

TL;DR

De nouveaux rendus du Samsung Galaxy Z Flip 3 ont fuité. Les images présentent les principaux changements de conception, notamment une conception bicolore, un écran extérieur plus grand et des caméras arrière verticales. On dit également que le téléphone contient une caméra sous-écran.

Un rendu présumé du Samsung Galaxy Z Flip 3 est arrivé la semaine dernière, présentant la refonte du deuxième écran du téléphone. Cependant, cette fuite s’est principalement concentrée sur le frère du Galaxy Z Fold 3. Maintenant, le flipper Samsung ne partage aucune des vedettes dans une nouvelle fuite substantielle provenant de GizNext.

Samsung Galaxy Z Flip 3: Conception

Selon la publication, le téléphone sera disponible dans une multitude de couleurs. Ces nuances comprendraient le beige, le noir, le bleu foncé, le vert foncé, le gris, le violet clair, le rose et le blanc. Toutes les couleurs présenteront apparemment un design bicolore, le deuxième écran et la matrice de caméras verticales extérieures étant placés dans un panneau noir. Cela donnera au téléphone une apparence frappante à l’arrière, en particulier lorsqu’il est associé à un coloris plus clair.

En plus des coloris, les images mettent également en lumière d’autres éléments de conception. Le côté droit du téléphone abrite un capteur d’empreintes digitales latéral et une bascule de volume. Samsung utilise également apparemment le même système de pliage sur l’appareil que le premier Z Flip. Au pied du téléphone se trouvent un port USB-C et une seule grille de haut-parleur. Il n’y a pas de prise casque 3,5 mm, mais il fallait s’y attendre.

Samsung Galaxy Z Flip 3: Spécifications

Les spécifications incluraient un écran de couverture de 1,9 pouce, nettement plus grand que l’écran de 1,2 pouce du premier Galaxy Z Flip. L’écran interne reste apparemment le même à 6,7 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 25:9. Cet écran peut cependant contenir une caméra sous-écran. Il n’y a pas de trou de perforation visible sur l’écran, donc cette inclusion semble très probable.

Au-delà de ces éléments de conception, le Galaxy Z Flip 3 devrait également utiliser le SoC Snapdragon 888 associé à une batterie plus grande. Les spécifications des caméras arrière et de la caméra sous-écran sont actuellement inconnues. Nous savons d’après une liste de la FCC que le téléphone prendra en charge le transfert d’alimentation sans fil 9 W et la charge sans fil, la prise en charge NFC et MST. Cependant, il n’est pas clair si UWB figurera également.

Les détails arrivent cependant rapidement et rapidement. Attendez-vous donc à ce que ces spécifications fassent bientôt surface. Le téléphone à rabat phare de Samsung devrait faire ses débuts aux côtés du Galaxy Z Fold 3, du Galaxy Watch 4 et du Galaxy Buds 2 lors d’un événement supposé prévu pour août.

En attendant, que pensez-vous du design du Galaxy Z Flip 3 ? Aimez-vous les changements ou les détestez-vous? Faites-le nous savoir en votant dans le sondage ci-dessus.