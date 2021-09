Le design du Xiaomi Civi, dévoilé : voilà à quoi ressemble le nouveau mobile que prépare Xiaomi | La technologie

in

L’énorme catalogue de téléphones Xiaomi se prépare à recevoir un nouveau membre. La marque présentera le Xiaomi Civi la semaine prochaine et nous pouvons déjà voir à quoi il ressemble grâce aux affiches officielles.

Xiaomi nous a invités hier à fixer une date sur le calendrier, puisque lundi prochain, le 27 septembre, il présentera le Xiaomi Civi, un nouveau mobile qui jusqu’à présent était enveloppé d’un halo de mystère.

Mais l’incertitude a été de courte durée. A travers son profil sur le réseau social chinois Weibo, la marque a partagé les affiches promotionnelles et une vidéo dans laquelle le design du Xiaomi Civi est exposé.

Comme vous pouvez le voir sur les images, le géant asiatique a soigné l’apparence de ce terminal dans les moindres détails, qu’a priori s’engage à proposer un design attrayant et un bon équipement photographique.

Il est équipé d’un écran Full View aux bords incurvés et d’un cadre métallique. Xiaomi a confirmé que Il mesure 71,5 mm de large et 6,98 mm d’épaisseur, et son poids est de 166 grammes.

Dans les images promotionnelles, nous pouvons voir que coque arrière avec motif étoilé accrocheur recouvert de verre AG, une finition qui rappelle les variantes Astral Blue de l’Oppo Reno5 Pro 5G et Aurora du Reno6 Pro 5G.

Outre la finition étoilée, les images partagées par d’autres utilisateurs sur Weibo révèlent que la Xiaomi Civi sera également disponible en noir.

Le module de caméra arrière est situé dans le coin supérieur gauche du boîtier et ses trois capteurs sont disposés de manière très similaire à celle des caméras du vivo X60 Pro.

Jusqu’à présent, les informations officielles arrivent, mais les rumeurs nous avancent également certaines des caractéristiques possibles du Xiaomi Civi.

D’après les fuites apparues sur Weibo, l’écran aura une taille de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou plus.

Le cerveau sera le Processeur Snapdragon 778G. Nous n’avons pas d’informations sur la RAM, mais il est apparu que l’une des options de stockage interne sera de 256 Go. Il exécutera MIUI 12.5.1 prêt à l’emploi.

Le matériel photographique sera composé de une triple caméra arrière avec un capteur principal de 64 Mpx, et la caméra frontale sera de 32 Mpx. va monter un Batterie de 4 500 mAh avec charge rapide de 55 W.

Les informations non officielles doivent être prises avec prudence, car lorsqu’il s’agit de rumeurs, il n’y a aucune confirmation qu’il s’agit des caractéristiques réelles de l’appareil. Lundi, nous laisserons des doutes sur la présentation du Xiaomi Civi.