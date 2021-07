Le design du ZTE Axon 30 dévoilé, la date de lancement confirmée

in

Sur Weibo, ZTE a révélé des informations de conception ainsi que la date de sortie du ZTE Axon 30. Le téléphone possède un module de caméra arrière similaire à celui que nous avons vu sur la série Huawei P50. Plus particulièrement, le téléphone aura une caméra selfie sous-écran de deuxième génération. ZTE lancera le téléphone le 27 juillet.

Les téléphones ZTE n’ont jamais été les plus populaires. Vous devez admettre, cependant, que la société a récemment fait de grands progrès en proposant des téléphones innovants avec des spécifications et des prix décents.

Par exemple, le ZTE Axon 30 est juste au coin de la rue. La société vient de montrer des images officielles du téléphone sur Weibo (via Playful Droid). Il a également officiellement annoncé la date de lancement de l’appareil, qui est le 27 juillet 2021.

Fait intéressant, l’Axon 30 aura un module de caméra arrière très similaire à ce que nous avons vu sur la série Huawei P50. Il y a deux grands cercles dont un contenant plusieurs capteurs.

Découvrez les images ci-dessous.

Images officielles du ZTE Axon 30

Si vous vous demandez où se trouve la caméra selfie sur l’Axon 30, elle se trouve en fait sous l’écran. Il n’y a pas de mécanisme de découpe, d’encoche ou de pop-up. Nous l’avons vu l’année dernière sur l’Axon 20, bien qu’il s’agisse d’une technologie de deuxième génération sur le ZTE Axon 30. Nous ne pouvons qu’espérer que la caméra selfie soit moins visible et prenne de meilleures photos cette fois-ci.

Ailleurs, les images montrent qu’il pourrait y avoir au moins quatre coloris pour le dernier Axon. L’imagerie montre un coloris noir, bleu, or et blanc avec de jolies rayures arc-en-ciel.

ZTE n’a pas encore confirmé les spécifications internes du téléphone. Cependant, nous avons des informations suggérant qu’il atterrirait avec le chipset Snapdragon 870, jusqu’à 12 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage interne et une batterie de 4 100 mAh. Nous devrons cependant attendre le 27 juillet avant de pouvoir les confirmer.