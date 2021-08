Le design élégant et les couleurs de l’ordinateur portable Realme Book révélés

in

Le dévoilement de l’ordinateur portable Realme Book pourrait être dans quelques semaines, mais cela n’a pas empêché la marque et ses dirigeants de partager des images de l’ordinateur portable ou de parler de ce qu’il offrira. Dans le dernier épisode, nous avons un aperçu de son profil latéral et de ses variantes de couleur.

En juin, Realme a annoncé son intention d’entrer dans le segment des ordinateurs portables en Inde, qui s’est ensuite confirmé sous le nom de Realme Book. L’un de ses principaux points de discussion sera son design et son épaisseur – suffisamment mince pour tenir dans une enveloppe A4.

J’adore déjà la couleur ! pic.twitter.com/pLTTeRvfT01er août 2021

Voir plus

Aujourd’hui, nous avons examiné de plus près à quoi ressemble le Realme Book. Pour commencer, il sera disponible dans au moins deux coloris, à savoir. bleu et argent. Le design semble être plutôt minimal avec une finition métallique brossée sur le couvercle avec juste un logo Realme sur le côté. En regardant ce teaser, nous devrions en savoir plus sur l’incursion des ordinateurs portables de Realme dans le 28e épisode de #AskMadhav.

L’autre personne est vue tenant un livre Realme ouvert, révélant un profil très mince pour la base ainsi que le dessus. Le côté droit a un port USB Type-A pleine taille et une prise casque 3,5 mm, tandis qu’une image précédente révélait deux ports Type-C sur la gauche. Il semble également que la charnière pourra s’ouvrir jusqu’à 180 degrés, permettant plus de flexibilité dans différents réglages.

Il y a quelques jours, Madhav Sheth a également confirmé que le Realme Book aura un grand écran 3:2 au lieu du format standard 16:9 que l’on voit généralement sur les ordinateurs portables de ce segment. Avec un corps métallique haut de gamme et un profil mince, il semble que Realme cherche à apporter de nombreux éléments haut de gamme à l’espace portable abordable.

Il a également été fait mention d’un partenariat de réglage audio, mais les détails restent rares à ce sujet. L’un des éléments les plus intéressants est le fait que le Realme Book peut prendre en charge la charge magnétique sans fil à 65 W, une fonctionnalité qui n’a jamais été vue sur un ordinateur portable auparavant.