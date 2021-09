Le design et l’artisanat africains à l’honneur à l’exposition Les Arts Décoratifs – WWD

Ecrit en grand sur des banderoles flanquant l’escalier monumental du Musée des Arts Décoratifs à Paris, le salut ouest-africain de “Bonne arrivée” a accueilli mardi les premiers invités de l’exposition du même nom. Il se déroulera jusqu’au 5 septembre.

Dans le cadre de l’initiative Africa 2020, un programme culturel initié par le président français Emmanuel Macron pour mettre en lumière des projets panafricains, « Bonne Arrivée — Métiers d’Art Africains, Design Contemporain » a été imaginé comme une vitrine du riche patrimoine artisanal et design du continent africain. , allant des meubles à la mode.

Les mots “métiers d’art” étaient essentiels, a expliqué Youssouf Fofana, commissaire de l’exposition et cofondateur des Oiseaux Migrateurs, une association visant à soutenir le développement des petites et moyennes entreprises au Sénégal, et de la mode française branchée. label Maison Château Rouge.

Dans l’atrium central, des créations allant de la poterie centenaire et des meubles traditionnels sculptés dans le bois aux chaises d’aspect industriel fabriquées à partir de matériaux militaires recyclés et, bien sûr, aux créations de mode.

La nouvelle vague de la mode en Afrique est représentée par des marques telles que la marque sénégalaise Tongoro, la marque nigériane Bloke et la camerounaise Imane Ayissi, qui figurent sur le programme de couture de Paris. Il y a aussi le lauréat du prix LVMH 2019, Thebe Magugu, qui est également à l’affiche de l’exposition d’automne Porte-Bonheurs du Bon Marché. Tous ont été sélectionnés pour leur implication dans la durabilité et l’utilisation des principes de l’économie circulaire.

« Les objets sont au cœur de l’exposition car c’est à travers eux que designers et artisans transmettent leur patrimoine culturel, mais aussi [perpetuate] en transformant leur métier à la lumière du présent et de ce qu’ils vivent dans l’instant », a déclaré Fofana, soulignant l’exemple de l’upcycling qui fait depuis longtemps partie des pratiques de conception à travers le continent.

Dans les coulisses, des expositions satellites présentent des métiers individuels à travers des installations comportant des segments vidéo et d’autres exemples d’articles finis. L’un de ces focus était sur les designers tunisiens Anissa Meddeb, Emna Gahbiche, Hedi Saad, Chems Eddine Mechri et Asma Haj Romdhane, qui ont été sélectionnés par Creative Tunisia, une initiative préservant l’artisanat et le design dans le pays et soutenue par le développement industriel des Nations Unies. Organisation.

« Quand il est fabriqué par des artisans africains, certains ne comprennent pas pourquoi les articles peuvent être chers. Mais [the level of the crafts] est la même que lorsque Dior ou Chanel font appel à des ateliers spécialisés », a déclaré Fofana, debout devant une exposition sur le Kenté, un tissu ghanéen composé de bandes de soie et de coton tissées à la main, et présenté ici sous forme de revêtements muraux, vêtements traditionnels et aussi dans les créations récentes de Wales Bonner et Loewe.

« Nous voulions mettre en avant le design et la mode [from the African continent]. Notre héritage n’est pas une tendance, donc être capable de montrer la contribution du patrimoine africain – parfois volé, parfois non attribué – est incroyable pour nous », a déclaré Fofana.

Pour prolonger le voyage des visiteurs, des QR codes pointent vers des pages d’informations organisées par l’équipe des Oiseaux Migrateurs, tandis qu’une série de conférences et de podcasts ont été organisés en collaboration avec la chercheuse indépendante Marie-Yemta Moussanang.