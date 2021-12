Le design final du Galaxy S22 Ultra révélé dans la plus grande fuite de Samsung à ce jour

2022 approche à grands pas, ce qui signifie que les annonces de produits sont sur le point de reprendre. Le printemps est toujours une période particulièrement chargée pour les grandes annonces de smartphones, avec le CES en janvier et le Mobile World Congress en février. Ces événements sont menacés car la variante Omicron continue de se propager, mais les révélations matérielles sont toujours à venir. À tout le moins, nous savons que Samsung prévoit d’annoncer le Galaxy S22 au début de l’année prochaine. Et la dernière fuite du Galaxy S22 est la plus importante à ce jour.

La fuite du Galaxy S22 confirme la conception finale

La semaine dernière, nous avons partagé une vidéo de Steve Hemmerstoffer qui montrait trois mannequins Galaxy S22 convaincants. Dans la vidéo, nous obtenons notre meilleur aperçu de ce que nous pensons être les conceptions finales des Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra :

Bon, d’accord… #Samsung #GalaxyS22 #GalaxyS22Plus #GalaxyS22Ultra #Dummy pic.twitter.com/CD8rnHhStx – Steve H.McFly (@OnLeaks) 13 décembre 2021

Si vous aviez des doutes sur le fait que ces unités factices étaient des représentations exactes des téléphones, nous sommes là pour les dissiper. Mercredi, LetsGoDigital a publié du matériel de presse divulgué par Samsung qui semble présenter le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra. La publication note qu’afin de protéger la source, ils ne partageront aucun détail supplémentaire. Mais aussi souvent que le matériel marketing de Samsung fuit avant le lancement, nous sommes enclins à croire que cela est réel. Voici l’affiche S22 en question :

Comme vous pouvez le voir, les conceptions divulguées sont pratiquement identiques à celles des mannequins. Les deux téléphones sur cette affiche ressemblent presque exactement à ceux de la vidéo ci-dessus. Cela suggérerait que toutes les myriades de fuites du Galaxy S22 au cours des derniers mois ont été détectées depuis le début.

Tout ce que nous savons sur le Galaxy S22

Tout d’abord, nous devrions discuter du Galaxy S22 Ultra. Pendant des mois, nous avons lu des rumeurs et des rapports selon lesquels Samsung remplacerait le prochain Galaxy Note par un modèle S surdimensionné. Tout cela le prouve, car nous pouvons voir la forme unique du nouveau téléphone et l’ajout du S Pen dans le rendu de la presse. Samsung a apparemment porté toutes les fonctionnalités de signature du Galaxy Note sur le Galaxy S22 Ultra. De plus, le modèle Ultra dispose d’un nouveau réseau de caméras avec des objectifs qui dépassent directement du panneau arrière. C’est une modification intéressante des récents téléphones phares de Samsung.

Bien que l’affiche ne mentionne que le Galaxy S22 Ultra, il semble être calé à côté du Galaxy S22 ou du Galaxy S22 Plus. D’après sa taille, on va deviner qu’il s’agit du S22 Plus. Quoi qu’il en soit, nous pouvons voir que la conception des deux modèles plus petits ressemblera à celle des appareils de la série S21. Samsung a peut-être aussi quelque peu aplati la courbe autour du téléphone, comme ce qu’Apple a fait avec l’iPhone 12.

Samsung n’a pas encore officiellement annoncé le Galaxy S22, et nous ne nous attendons pas non plus à une annonce en janvier. En fait, cette semaine seulement, Jon Prosser a annoncé que Samsung repousserait son événement Unpacked pour annoncer les téléphones phares en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Nous nous attendons maintenant à ce que Samsung dévoile la série Galaxy S22 le 9 février et que les ventes commencent le 25 février.