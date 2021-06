Le design moderne est au centre de l’exposition en deux parties de BassamFellows – WWD

MODERNISATION DU BUREAU À DOMICILE : La vie à la maison était la seule vie pour des millions de personnes pendant la pandémie, et une nouvelle exposition en deux parties examine de plus près le travail des designers Craig Bassam et Scott Fellows. Présenté par R & Company et BassamFellows, le programme double examine le dialogue permanent du couple avec l’histoire du mobilier, de l’art et de l’architecture modernistes.

La première exposition “Carve, Curve, Cane”, a fait ses débuts mardi à l’avant-poste de R & Company à New York au 82 Franklin Street et la seconde, “Modern in Your Life: Design and Art at the Schlumberger Building”, ouvrira ses portes le 9 juillet au bâtiment du même nom récemment restauré à Ridgefield, Conn.

Le bâtiment administratif du centre de recherche Schlumberger a été le premier bâtiment non résidentiel conçu par l’architecte réputé Philip Johnson en 1951 et achevé en 1952. Annette Schlumberger (la sœur du collectionneur d’art et philanthrope Dominique de Menil) et son mari Henri Doll ont commandé le bâtiment après avoir visité le ” Glass House » à proximité de New Canaan. L’emplacement de Ridgefield abrite maintenant BassamFellows.

Avec Johnson, l’équipe de conception d’origine était composée du concepteur d’éclairage Richard Kelly, du paysagiste James Fanning et de l’architecte d’intérieur Florence Knoll. Après que Schlumberger n’ait pas trouvé d’acheteur pendant plusieurs années, la ville de Ridgefield a acheté la propriété en 2012 afin de contrôler son développement. Au fil du temps, BassamFellows a conclu un bail à long terme avec la ville et a lancé un projet de restauration qui impliquait de préserver l’utilisation originale du bâtiment en tant qu’espace de bureau exécutif avec de légères améliorations pour mettre le bâtiment au code actuel et ajouter le service nécessaire. Le plan rectangulaire se compose de bureaux périphériques organisés autour d’une cour paysagée à ciel ouvert et d’une salle de conférence et d’une bibliothèque vitrées.

Les réservations sont suggérées pour le spectacle de Franklin Street, qui se déroule jusqu’en septembre, et elles sont obligatoires pour celui de Ridgefield, qui se termine fin août. Les visiteurs découvriront de plus près l’interaction du design, de l’architecture et de l’art. Le travail d’Arne Jacobsen, Greta Magnusson, Josef Albers, John McCracken, Finn Juhl, Jens Risom, Olga Lee et Pipsan Saarinen Swanson sera dans le mix dans le bâtiment Schlumberger. Il y aura également une œuvre de László Moholy-Nagy de la succession de Marcel Breuer qui n’a jamais été montrée publiquement auparavant.

Bassams et Fellows ont lancé leur entreprise de design en Suisse et ont ensuite déménagé aux États-Unis. Ils sont connus pour leur philosophie « Craftsman Modern ». L’exposition qui vient d’ouvrir à New York examinera la matérialité de la pratique de BassamFellows et comment elle imprègne les principes du modernisme. Une sculpture de Jean Arp est associée à une œuvre de Prabhavathi Meppayil.

Le prochain volet de l’exposition au siège de la société présentera des conceptions du studio avec des œuvres historiques de la collection de design de R & Company qui est organisée par James Zemaitis et des œuvres d’art qui sont organisées par Erica Barrish.