Le design prend vie à Nantucket, Sag Harbor et New Jersey – WWD

Le design prend vie sous différentes formes dans le New Jersey, Nantucket, Massachusetts et les Hamptons.

Un magazine de design axé sur la mission, une exposition d’étudiants et des festivals sont quelques-unes des façons dont différentes organisations tentent de susciter une action axée sur le design. Au lieu de faire du design une question d’observation et d’admiration, quelques communautés de la côte Est tentent d’inciter les gens à agir.

Le New Jersey a fait l’objet de nombreuses blagues au fil des ans, en grande partie grâce aux voyageurs de l’extérieur de l’État qui ont emprunté l’autoroute du New Jersey pour se rendre ailleurs. Le lancement prochain d’un magazine de design vise à aider à changer cette vue à 65 mph.

Appelé Dense, le nom est un riff sur l’état étant le deuxième plus densément peuplé des États-Unis (seulement pour être dépassé par le District de Columbia). Plutôt que de mettre en lumière des personnes, des lieux ou des objets comme le font plusieurs autres magazines de design, Dense examinera 10 événements qui se sont produits ou devraient se produire, tout en soulignant les contextes plus larges de chaque événement. Le magazine axé sur la mission, qui sera publié 10 fois par an, a une campagne Kickstarter de 43 000 $ qui avait collecté 27 300 $ mercredi après-midi.

Dense est un projet de DesignShed, qui a débuté il y a trois ans en tant qu’organisation ouverte toute l’année avec des programmes qui célèbrent les capacités créatives de la communauté et les mobilisent pour un avenir plus équitable. Petia Morozov et Lune Ames de Dense sortiront le premier des 10 numéros de Dense le 1er octobre. La date de lancement coïncide avec le début de la Montclair Design Week, qui se déroulera jusqu’au 10 octobre. Le thème de l’événement « Si ce n’est pas maintenant, quand ?” est destiné à relayer un sentiment d’urgence dans la mesure où l’avenir que nous voulons ne se dessine pas lui-même.

Dense mettra en évidence l’interdépendance entre la culture, l’éducation, l’espace public, l’histoire et la justice environnementale. La première édition comptera 148 pages avec des essais, des interviews, des encarts visuels, des récits fictifs et des œuvres originales de contributeurs du New Jersey et d’autres États. Il y aura également des documents d’archives destinés à inciter les lecteurs à réfléchir à « Et si ? » scénarios.

Des initiatives de conception localisées sont en cours dans d’autres régions de la côte est, notamment à Nantucket. Le festival de trois jours Nantucket by Design débutera jeudi avec un discours du designer d’intérieur Nate Berkus. La célèbre décoratrice d’intérieur Alexa Hampton s’assoira avec l’ancien laiton Chanel Arie Kopelman, qui est le président du conseil d’administration de la Nantucket Historical Association, pour discuter de l’incorporation d’antiquités dans les intérieurs modernes. Lui et sa femme sont présidents d’honneur de la soirée d’avant-première du Nantucket Summer Antiques Show.

Nantucket by Design a également invité Isabella Rossellini à discuter avec son ami architecte Pietro Cicognani, ainsi qu’avec Corey Damen Jenkins qui s’entretiendra avec Chesie Breen. Les détenteurs de billets non insulaires ou en vacances peuvent accéder aux discussions virtuellement.

Jusqu’à samedi, une sélection de petites entreprises, d’artisans et de créateurs, y compris des créateurs de mode, vendront leurs produits dans une boutique éphémère à The Poppy Caravan. Et grâce au projet étudiant 2021 de la New York School of Interior Design, les étudiants ont développé des récits sur les concepts de design pour reconsidérer la vie moderne dans certaines des propriétés historiques de l’île. Nantucket possède l’une des plus grandes concentrations de bâtiments et de maisons datant d’avant la guerre civile dans le pays – plus de 800, selon le Nantucket Preservation Trust.

L’un des designs gagnants de cette année est un espace de galerie immersif au Thomas Macy Warehouse. Créé par les étudiants diplômés de troisième année Sheng Wei Yang, qui a une formation en design de mode, et Nelson Sanchez, l’ancien entrepôt est réinventé comme un lieu de rencontre pour les touristes et les habitants pour explorer l’histoire, l’art et le divertissement.

L’homonyme du bâtiment néo-grec était un marchand d’huile de baleine entreprenant. RH Macy, né à Nantucket en 1812, faisait partie des descendants de Macy. Au cours d’un bref passage en tant que membre d’équipage d’un navire baleinier, Macy s’est fait tatouer une étoile rouge, selon la tradition locale. Cet emblème aurait inspiré le logo de l’étoile rouge que Macy’s Inc. utilise encore aujourd’hui.

L’exposition Envision Resilience Nantucket: Designs for Living Seas est présentée à l’entrepôt jusqu’en décembre. L’émission met en lumière les propositions de conception d’étudiants sur la façon dont les entreprises et les résidents locaux peuvent faire face à la montée du niveau de la mer. Il a été créé pour inspirer la communauté et d’autres villes côtières à être plus adaptatives. Cinq universités ont participé au projet, qui a été ouvert par ReMain Nantucket. Cette organisation et ReMain Ventures sont financées par Wendy Schmidt et son mari Eric (qui a été PDG de Google jusqu’en 2011) pour soutenir la vitalité économique, sociale et environnementale de l’île.

À Sag Harbor, la première Galerie House of Art and Design fait ses débuts ce week-end. Hudson One Media tente de donner vie à son magazine Galerie via un domaine de style bardeau situé sur six acres. Après l’avant-première VIP de jeudi soir, la salle d’exposition ouvrira ses portes au public du 7 août du vendredi au dimanche avec une date de fin le 7 septembre. Un assortiment de designers, d’artistes et de galeries s’y met. Jack Pierson et le designer Billy Cotton travaillent sur une fresque pour le salon du rez-de-chaussée, Jim Lambie crée une installation artistique d’escalier sur mesure dans l’entrée, et le designer Mark Cunningham apporte une œuvre de l’artiste Vik Muniz de Nara Roesler. La designer Leyden Lewis collabore avec la galerie Marianne Ibrahim pour mettre en lumière des œuvres de Raphael Barontini, Florine Demosthenes et Zaharia Opoku, ainsi que Salon 94 pour des œuvres de Lyle Ashton Harris et Luis Flores. L’événement bénéficiera au service d’urgence d’East Hampton de l’hôpital Stony Brook Southampton.