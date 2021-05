Le design supposé du Google Pixel 6 est révélé à travers ses premiers rendus

14/05/2021 à 20:26 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Après plusieurs mois de rumeurs sur le prochain appareil Google, il semble que nous serions avant les premières images du Google Pixel 6. Quelques images qui révèlent une refonte complète de l’entreprise, et qui ont été apportées par le célèbre fuyard Jon Prosser, nous donnant suffisamment d’indices pour avoir une idée de ce que serait le prochain terminal de l’entreprise.

Comme vous le savez, le dernier appareil actuellement en magasin est le Pixel 5, même si en Espagne, nous en sommes restés sans et nous ne pouvons que mettre la main sur le Pixel 4a. Cependant, tout le monde sait que Google travaille déjà sur son prochain produit phare, et en l’absence de connaître ses caractéristiques en termes de spécifications techniques, si nous avons pu obtenir des images filtrées de sa conception, toutes partagées par Jon Prosser, en charge de nous proposer à nouveau plusieurs rendus de l’un des appareils les plus attendus. Comme on peut le voir sur les images, Google aurait choisi une approche totalement différente de l’actuelle, avec un renflement imposant dans son système de caméra et une double tonalité. De plus, nous voyons également des cadres beaucoup plus minces en termes de panneau, et la caméra frontale irait désormais au centre de la partie supérieure de l’écran. Il y aurait également des changements dans le lecteur d’empreintes digitales, qui serait également inclus sur l’écran lui-même, au lieu de sur le dos.

Conception de Google Pixel 6

| Jon Prosser

Comme d’habitude, nous devrons prendre ces informations avec soin jusqu’à ce que Google confirme cette conception et ses caractéristiques. Pour le moment nous devrons attendre le prochain Google I / O, qui se tiendra le 18 mai. Ce sera là où nous connaîtrons les dernières nouvelles en termes de matériel et de logiciels Google.