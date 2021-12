Le designer de la SATC critique Cynthia Nixon pour les exigences de la mode sur And Just Like That

Cynthia est revenue au rôle de Miranda dans And Just Like That (Photo : HBOmax/REX/Shutterstock)

La créatrice de costumes de Sex and the City, Patricia Field, a critiqué Cynthia Nixon pour ses choix de mode dans la série.

La styliste a parlé de son ancienne assistante Molly Rogers, qui a travaillé sur la nouvelle série HBO Max And Just Like That.

S’adressant au Sunday Times, Patricia a déclaré que les actrices du redémarrage » pensent qu’elles savent tout » alors qu’elle jette de l’ombre sur les stars de la série à succès.

« J’aime certaines choses, je n’aime pas toutes, mais je sais à quoi Molly a affaire », a déclaré le joueur de 79 ans.

« Je connais ces filles ! Sarah Jessica [Parker] pense qu’elle sait tout – et elle le sait. Cynthia Nixon pense qu’elle sait tout – et ce n’est pas le cas !’

Elle a poursuivi en disant: «Même aujourd’hui, quand je parle avec Molly, il s’agit de Cynthia. Je dis : « Je me souviens de ce que vous vivez. »

Putain…

Et Just Like That est arrivé plus tôt ce mois-ci (Photo : New Line/Kobal/REX/Shutterstock)

Et juste comme ça… déposé sur NOW et Sky Comedy plus tôt ce mois-ci, reprenant près de 20 ans après le dernier épisode de Sex and the City.

L’émission n’a pas été diffusée depuis 2004, et beaucoup de choses ont changé dans le monde occupé de Sex and the City, avec les femmes maintenant dans la cinquantaine.

Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kirstin Davis) étaient enfin de retour pour arpenter les rues de New York lors du redémarrage de la série.

Il y a eu des absences notables cette fois car Kim Cattrall ne reviendra pas en tant que Samantha Jones.

Plus: Sexe et la ville



Pendant ce temps, la nouvelle intervient après que Peloton a retiré de ses médias sociaux la publicité virale mettant en vedette la star de Sex And The City Chris Noth à la lumière des allégations d’agression sexuelle contre lui.

L’étoile a nié avec véhémence les allégations comme « catégoriquement faux ».

Et Just Like That est disponible pour regarder sur Sky Comedy et sur MAINTENANT.

