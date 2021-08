Le designer NES et SNES Lance Barr prend sa retraite de Nintendo

Ici, un système de divertissement Nintendo avec une première production Zapper était exposé lors d’une exposition de jeux rétro à Hong Kong en 2017. Photo : TENGKU BAHAR/. (.)

Mieux connu pour son travail sur la NES et la SNES, le designer industriel Lance Barr a pris sa retraite de son poste de directeur du design et de la marque chez Nintendo of America.

Comme l’a repéré Nintendo Life (via l’industrie du jeu), Barr a mis à jour son profil LinkedIn pour « Retraité » en écrivant : « Après près de 39 ans chez Nintendo, je prends ma retraite et je passe à d'”autres” projets.»

Barr est entré chez Nintendo of America en décembre 1982 en tant que concert à temps partiel, alors qu’il obtenait encore son MFA en design industriel de l’Université de Washington. En trois ans, il serait chargé de ce qui allait devenir l’un des designs industriels emblématiques des années 1980, la Nintendo Entertainment System.

Nintendo a décidé que la conception de la Famicom originale, dirigée par l’ingénieur Masayuki Uemura, ne se traduirait pas sur le marché américain (bon sang, ses couleurs étaient basées sur une écharpe que le président de l’époque Hiroshi Yamauchi aimait !). Barr travaillerait sur la refonte du boîtier externe, dans le but de plaire aux consommateurs américains.

Dans une interview de 2005 avec Nintendojo (via Tales From the Collection), Barr a rappelé à quel point le design était censé ressembler à un équipement stéréo de haute technologie, au lieu d’un jouet. « La conception originale de la NES a été élaborée sur plusieurs mois, y compris un séjour de quelques mois pendant que je travaillais au Japon chez NCL [Nintendo Co., Ltd]. “

La conception du prototype était plate, mince et élégante, colorée en gris et noir. Mais la réaction à ses débuts au CES n’a pas été bonne.

Selon Game Over: How Nintendo Conquered the World, Nintendo du président américain Minoru Arakawa a pensé qu’il devait tenir à côté d’un magnétoscope.

En 2005, Don James de Nintendo of America a rappelé son expérience et celle de Barr sur la NES :

Nous sommes revenus de ce spectacle et notre président, M. Arakawa, m’a appelé ainsi que mon créateur et a dit : “C’est la forme de ce qu’ils [Nintendo Japan] veulent produire ici. Pouvez-vous le faire bien paraître? Vous avez une heure à faire. Et donc nous sommes retournés à la planche à dessin, et nous étions tous énervés, parce que nous avions passé tout ce temps sur cet autre design. Nous avons trouvé ce gris et la rayure sur le dessus en une heure environ et nous le lui avons présenté. Et la prochaine chose que nous savons, ‘pouf’, c’est ce que c’était.

Et c’est ainsi que la NES est née. La console serait un énorme succès en Amérique du Nord. Au moment de lancer la SNES, le boîtier de la console a une nouvelle fois été repensé. “La Super Famicom était peut-être bien pour le marché japonais”, a déclaré Barr. “Pour les États-Unis, je pensais qu’il était trop mou et qu’il n’avait aucun avantage.” Pour lui, la Super Famicom ressemblait plus à un sac de pain qu’à une console de jeux vidéo.

Le siège social de Nintendo a commencé à gérer toutes les conceptions de boîtiers de console à partir du milieu des années 90, afin d’avoir une apparence globale unifiée et de réduire les coûts de fabrication.

“J’ai toujours pensé que si j’avais eu le temps”, a déclaré Barr, “j’aurais aimé rendre la NES originale encore meilleure.”

Outre la NES et la SNES, Barr a également travaillé sur la NES Zapper, la NES Advantage, la NES Max, la NES Hands Free Controller et plus récemment, la Nintendo Wii et la Wii Nunchuk.