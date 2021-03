Le désinvestissement ne parvient pas à décoller cet exercice; le gouvernement ne gère que 10% de la cible

La vente d’actifs clés tels qu’Air India, BPCL et Life Insurance Corporation of India (LIC) n’a pas fructifié pour le gouvernement au cours de cet exercice.

Le gouvernement n’a pas réussi à lever ses plans de désinvestissement au cours de cet exercice financier avec des recettes de vente totalisant seulement Rs 21 302 crore contre l’objectif ambitieux de Rs 2,1 lakh crore. Avec cela, le gouvernement semble prêt à enregistrer le montant le plus bas levé au cours des sept derniers exercices. Marqué par une pandémie, cet exercice budgétaire le gouvernement a été nettement en deçà de son objectif, parvenant à ne lever que 10% du montant souhaité, selon les données publiées par le ministère de l’Investissement et de la Gestion des actifs publics (DIPAM). L’objectif pour l’exercice en cours était trois fois plus élevé que l’objectif de 67 000 crores de Rs qui avait été fixé l’année précédente.

Ce que le gouvernement a vendu

Jusqu’à présent, le gouvernement a levé 4 924 crores de roupies en réduisant sa participation dans Hindustan Aeronautics (HAL) par le biais d’un OFS – sa plus grande réception de cet exercice. Une dilution de la participation de 20% dans IRCTC via un OFS a en outre aidé le gouvernement à collecter 4 473 crores de roupies. Pendant ce temps, une réduction de 10% de la participation dans Steel Authority of India (SAIL) a conduit le gouvernement à étayer sa cagnotte par un autre crore de Rs 2 737. Ircon International et Bharat Dynamics étaient les deux autres OFS déclarés par le gouvernement cet exercice.

Surfant sur la vague, à l’instar d’un grand nombre de promoteurs de India Inc, le gouvernement indien s’est également rendu à Dalal Street pour lever des fonds via des introductions en bourse. Jusqu’à présent, trois entreprises publiques ont réussi à lever 2 773 crores de roupies pour le gouvernement. Le plus important d’entre eux était la récente introduction en bourse de l’Indian Railway Finance Corporation Ltd. L’objectif de désinvestissement de cette année comprenait 1,20 crore lakh de Rs pour la vente d’une participation dans les CPSE et 90 000 crore de la vente de participation dans des institutions financières.

La vente d’actifs clés tels qu’Air India, BPCL et Life Insurance Corporation of India (LIC) n’a pas fructifié pour le gouvernement au cours de cet exercice. Par conséquent, tous ces éléments ont maintenant été déplacés vers le prochain exercice financier pour désinvestissement. Avec seulement Rs 21 302 crores levés jusqu’à présent par DIPAM, le gouvernement semble prêt à avoir levé le moins de montants depuis le désinvestissement de Rs 15 818 crore actifs au cours de l’exercice 2013-14.

Les plans de désinvestissement ont évolué

À l’approche du prochain exercice, le gouvernement central semble prêt à accélérer le processus de désinvestissement. Pour l’exercice 2022, le ministre des Finances Nirmala Sithraman a annoncé un objectif de désinvestissement de Rs 1,75 lakh crore. Ce montant doit provenir de la vente de participation dans des entreprises du secteur public et des institutions financières, dont 2 banques PSU et une compagnie d’assurance.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est également exprimé sur les objectifs de désinvestissement du gouvernement. «Le gouvernement va de l’avant avec une résolution de monétiser et de moderniser. Lorsque le gouvernement monétise, l’espace est occupé par le secteur privé. Le secteur privé apporte avec lui les meilleures pratiques mondiales, (ce qui conduit à) la modernisation et aide le secteur concerné à se développer à un rythme plus rapide et à créer plus d’emplois », a déclaré le Premier ministre le mois dernier. Le PM Modi a demandé aux investisseurs de profiter du pipeline de monétisation des actifs nationaux (NAMP) de 100 actifs annoncé dans le budget de l’Union.