Le désir des médias d’amplifier l’activisme provoque des incendies d’églises anti-chrétiennes 10z viral

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, le rédacteur en chef fédéraliste Christopher Bedford se joint à la rédactrice en chef de la culture Emily Jashinsky pour discuter de son article “Anti-Christian Hysteria Has Grown Into Church-Burning Terror, And People Might Be Next”, brisant certains des mythes sur les tombes amérindiennes trouvées dans les pensionnats et utilisées pour justifier des attaques contre des églises canadiennes et américaines.

« Il y a un énorme fossé entre la méchanceté et les abus et les meurtres de masse, génocidaires. Et vous devez croire vos propres sentiments pour penser réellement que cela est plausible à distance et ne pas faire de recherche », a déclaré Bedford. « Ce rapport a été rendu public et a été traité pendant une demi-décennie. »

https://thefederalist.com/wp-content/uploads/2021/07/Grabien-1278069.mp4

“Pour croire à ces tropes et à ces mensonges, vous devez déjà décider que l’autre côté est le mal”, a déclaré Bedford.

https://www.podtrac.com/pts/redirect.mp3/chtbl.com/track/G45992/pdst.fm/e/mp3.ricochet.com/2021/07/Bedford.mp3