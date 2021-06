Le désordre de l’App Store est un désastre de relations publiques qu’Apple aurait pu facilement éviter

Apple est actuellement occupé à essayer de se sortir d’un gâchis de l’App Store. Il passe des appels, écrit des lettres, publie des livres blancs et mène des entretiens, le tout dans le but d’inverser la tendance antitrust.

Certains des mouvements qu’elle fait signalent franchement le désespoir, et il est étonnant pour moi que l’entreprise ait raté une occasion de profiter d’un rêve de relations publiques au lieu de son cauchemar défensif actuel.

Ce n’est pas comme si Apple ne pouvait pas voir cela venir – il a eu des discussions internes sur le problème il y a une décennie complète…

Apple est confronté à des pressions antitrust sur toute une série de problèmes, mais il y en a un qui se démarque vraiment et fait tous les gros titres : la commission de 30 % de l’entreprise sur les ventes de l’App Store et son refus d’autoriser les développeurs à informer les utilisateurs des plateformes de paiement alternatives. .

Phil Schiller a soulevé cette question dans un e-mail à Eddy Cue en 2011.

Pensons-nous que notre partage 70/30 durera éternellement ? Bien que je sois un fervent partisan de la répartition 70/30 et que je reste simple et cohérent dans tous nos magasins, je ne pense pas que 70/30 durera éternellement. Je pense qu’un jour, nous verrons suffisamment de défis d’une autre plate-forme ou de solutions Web pour vouloir ajuster notre modèle (déjà, Google a lancé un modèle d’achat Web dans l’application à 95/5). Si un jour nous changeons 70/30, alors je pense que la question passe de « si à « quand » et « comment ». Je ne suggère pas que nous fassions quoi que ce soit différemment aujourd’hui, seulement que chaque fois que nous apportons un changement, nous le faisons à partir d’une position de force plutôt que de faiblesse. Que nous utilisions un tel changement à notre avantage, c’est possible. Et y penser longtemps à l’avance ne peut qu’aider à considérer un éventuel changement comme une opportunité (avec les développeurs, la presse, les clients, etc.). Juste comme une pensée, une fois que nous faisons plus de 18 $ par an de profit sur l’App Store, est-ce suffisant pour penser ensuite : modèle où nous passons de 70/30 à 75/25 ou même 80/20 si nous pouvons maintenir : 51B un taux d’exécution d’un an ? Je sais que c’est controversé, j’en parle simplement comme d’une autre façon de voir la taille de l’entreprise, ce que nous voulons réaliser et comment nous restons compétitifs.

Claquer. Il y a dix ans, Schiller pouvait voir cela venir. Il a offert le meilleur conseil possible à Apple :

Chaque fois que nous faisons un changement, nous le faisons à partir d’une position de force plutôt que de faiblesse. Que nous utilisions un tel changement à notre avantage.

Je pense qu’il n’est pas allé assez loin sur la commission, mais Schiller était juste sur le timing : faites-le avant que quelqu’un ne commence à faire des histoires, alors cela ressemble à un geste généreux de la part d’Apple. Au lieu de cela, tout ce qu’Apple fait aujourd’hui semble simplement céder à la pression à contrecœur.

Voyons comment Apple aurait pu gérer cela.

Comment Apple aurait pu éviter le gâchis de l’App Store

Des années avant que des préoccupations antitrust ne soient soulevées pour la première fois à propos d’Apple, la société aurait pu ouvrir une conférence de la WWDC avec une annonce comme celle-ci :

L’App Store offre aux clients Apple un moyen fiable de télécharger des applications qui enrichissent leur vie et les aident à atteindre leurs objectifs. Il a également permis aux développeurs de réaliser leurs rêves de gagner leur vie grâce à leur créativité et leur imagination. Créer l’App Store à partir de zéro a été une tâche gigantesque pour Apple. Cela nécessitait d’énormes ressources et nous devions financer ce travail. Nous l’avons fait de manière équitable, en prenant une réduction des ventes, afin qu’Apple n’en profite qu’aux côtés des développeurs. Mais maintenant que le gros de ce travail est fait, nous voulons que les développeurs profitent encore plus des fruits de leur travail. Nous réduisons aujourd’hui la commission standard de l’App Store de 30 % à seulement 15 %. De plus, nous ne facturerons cela que lorsque nous présenterons l’application au client. Si les développeurs souhaitent faire leur propre marketing, ils sont libres de diriger les clients vers leur propre plate-forme de paiement à la place. La seule exception que nous faisons est pour les grandes entreprises qui tirent le meilleur parti du marché des applications qu’Apple a développé. Pour les deux pour cent de développeurs qui gagnent plus d’un million de dollars par an, ils paieront 30 % sur les ventes supérieures à 1 million de dollars. Mais la grande majorité des développeurs présents dans cette salle, et écoutant cette keynote dans leurs maisons et bureaux, paieront n’importe quoi, de rien à un maximum de 15 %.

Cela aurait été un triomphe de relations publiques. Les développeurs auraient été debout pour applaudir. Et si les 2% de grands garçons s’en étaient plaints, personne ne s’en serait soucié. La seule raison pour laquelle Epic Games a attiré la moindre sympathie pour sa position est qu’elle prétendait défendre le petit gars.

Il n’y aurait probablement eu aucune enquête du Congrès et aucune législation antitrust américaine affectant Apple. Et parce qu’Apple tire la majeure partie de son argent des plus grands développeurs, il n’aurait même pas perdu beaucoup d’argent en le faisant il y a des années.

Au lieu de cela, Apple a apporté un changement similaire, mais d’une manière qui n’a pas généré la même bonne volonté. Il n’a fait le mouvement que lorsqu’il était clair qu’il s’agissait d’un mouvement défensif, essayant de riposter aux critiques qui avaient déjà été faites. Et il n’a même pas pu rendre public le chiffre de 98% car cela aurait signifié l’embarras d’admettre qu’il avait essentiellement fait demi-tour par rapport à sa position précédente – qu’il continue de défendre même maintenant.

J’ai dit à l’époque que c’était un demi-tour intelligent, et c’était le cas – étant donné le trou que l’entreprise s’était déjà creusé. Mais il était stupide qu’Apple se soit permis de creuser ce trou en premier lieu.

Cela aurait pu être une énorme victoire en relations publiques. Au lieu de cela, l’entreprise n’a rien fait et l’a laissé se transformer en un désastre de relations publiques.

C’est mon point de vue – et le vôtre ? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires pour savoir si Apple aurait dû écouter Schiller il y a des années.

