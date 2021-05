Le dessert préféré de la reine a la forme du drapeau anglais | Royal | Nouvelles

L’ancien chef de la reine, Darren McGrady, a révélé que le dessert préféré de la reine est un Frambroises St George, qu’il décrit comme «une sorte de fou de framboise en forme de drapeau anglais». M. McGrady dit qu’il ferait le dessert avec des framboises cueillies dans les jardins du château de Balmoral en Écosse, il a également noté qu’il avait déjà aperçu la reine en train de cueillir elle-même des baies sur le terrain.

Il a déclaré dans une vidéo pour Delish: «J’ai traversé [the estate] et j’ai vu la reine et la princesse Margaret cueillir des baies et je ne pouvais pas le croire. La reine cueille des baies dans les cages de framboises!

«Plus tard dans la nuit, les framboises étaient sur la table et la reine a dit ‘pouvez-vous faire un dessert ce soir avec ces baies?’

“Pour elle, cela a dû être tellement amusant de partager avec toute la famille les baies qu’elle et la princesse Margaret ont cueillies pour le dîner ce soir-là.”

Le dessert est très simple à réaliser, il vous faut un plat rectangulaire, des framboises, de la crème épaisse, du sucre, de la chantilly et de l’extrait de vanille.

LIRE LA SUITE: La critique brutale de la grand-mère lors du couronnement du roi George VI par la reine

Selon M. McGrady, la reine est très particulière à propos de ses fruits et ne les mangera pas s’ils sont hors saison.

Il a dit: «Elle avait des fraises et des framboises tous les soirs en été et elle adorait ça. Mais si vous avez envoyé des fraises à la reine en janvier, c’est comme si vous alliez la tête à la tour. Je ne les veux pas hors saison ».

“Quand ils sont de saison et qu’ils sont fraîchement cueillis à Balmoral, ou les pommes à Sandringham ou les pêches à Windsor – c’est ce qui était important pour la reine.”