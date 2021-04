Le dessert préféré du prince Philip partagé par le chef royal en hommage à Duke | Royal | Nouvelles

Le prince Harry l’a même appelé «maître du barbecue» – et maintenant son ancien chef royal a partagé une recette de dessert préférée. Le duc d’Édimbourg est décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans. Le royal a été inhumé samedi à la chapelle St George. Rendant hommage, l’ancien chef du Palace, Darren McGrady, a détaillé l’un des puddings préférés du duc.

Publiant sur sa chaîne YouTube, M. McGrady a déclaré que Philip aimait la crêpe islandaise, ou “ pancakes islandais ”, pour le dessert.

Dans la vidéo, il a déclaré: «Il était tellement excité qu’il avait cette recette à préparer par les chefs royaux.

«Il en faisait la demande pour beaucoup de ses dîners.

«C’est fondamentalement juste de la confiture et de la crème mélangées ensemble dans une crêpe, mais c’est simple, c’est simple, il l’a vraiment apprécié.

M. McGrady a également expliqué comment Philip a découvert le plat lors de ses voyages en Islande.

Il a déclaré aux téléspectateurs: «Il a assisté à un banquet en Islande et il a tellement aimé ce plat qu’il a demandé la recette, puis quand il l’a reçue, il l’a envoyée dans la cuisine.»

L’ancien chef a également expliqué comment la confiture utilisée dans la recette était cultivée à Balmoral et a déclaré: «Il (Philip) avait ces prunes qu’il cultivait à Balmoral qui étaient incroyables.

«Souvent, vous le voyiez se tenir là à cueillir ces magnifiques prunes Victoria.

“Les prunes Victoria des jardins de Balmoral font les meilleures prunes – je sais que c’était l’une des préférées du duc.”

Le jour de la mort de Philip, M. McGrady a publié une histoire réconfortante sur le duc d’Édimbourg.

Il a déclaré sur Twitter: «De la première fois que je l’ai rencontré et que je l’ai pris pour le jardinier, jusqu’à la dernière fois que j’ai cuisiné pour lui et qu’il a volé mes côtelettes d’agneau, j’ai adoré cuisiner pour #PrincePhilip.

«RIP Votre Altesse Royale et que Dieu ait un barbecue sur lequel vous pourrez cuisiner au paradis.»

Il a ensuite dit à Marie Claire: «Il est venu dans la cuisine et je pensais que c’était le jardinier.

«C’était ce vieil homme vêtu de vieux vêtements en mauvais état, il portait un pull avec les bras accrochés aux coudes – tout en lambeaux et usé…

«Ce n’est qu’après avoir regardé de près que j’ai vu que c’était le prince Philip.

Servant de 1982 à 1997, M. McGrady a été chef personnel de la reine Elizabeth II, de Diana, de la princesse de Galles, du prince William et du prince Harry pendant quinze ans.

Le chef royal a également déclaré à Marie Claire que la famille royale «laisserait vraiment tomber ses cheveux» à Balmoral.

Il a déclaré: «Au palais de Buckingham, la reine était trop occupée et les cuisines trop éloignées de son appartement – nous ne l’avons donc jamais vue.

«Chez Balmoral, nous la voyions tout le temps. Ils étaient beaucoup plus détendus et avaient plus de temps libre. Philip cuisinait sur le gril.