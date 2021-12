Le dessin de West Ham à Barcelone serait une « égalité de rêve » et aurait montré qu’ils « jouaient mieux contre de plus grandes équipes » alors que Jack Wilshere et Darren Bent débattent d’une éventuelle confrontation en Ligue Europa

Barcelone a plongé à un nouveau creux cette semaine alors qu’il abandonnait la Ligue des champions et rejoindra désormais les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Cela signifie qu’ils pourraient affronter des joueurs comme West Ham dans la compétition – une égalité dont les fans de Hammers rêveront sans aucun doute.

.

Xavi sera chargé de changer les choses à Barcelone

.

La défaite 3-0 de Barcelone contre le Bayern Munich les a vus se retirer de la Ligue des champions

L’équipe de David Moyes s’est qualifiée pour les huitièmes de finale et s’est offert le luxe d’effectuer 11 changements pour le dernier match de groupe, ayant déjà obtenu la première place.

Le Barça sera sans aucun doute l’un des favoris de la compétition après sa chute, tout comme West Ham après ses brillantes performances en Europe et en Premier League.

Mais comment se passerait ce match s’ils devaient s’affronter dans la compétition cette saison ?

Darren Bent et Jack Wilshere ont discuté de la façon dont cela pourrait se dérouler sur talkSPORT Drive jeudi après-midi.

.

Moyes a fait jouer West Ham à un football brillant

« Ce serait le rêve d’avoir un club de cette taille », a déclaré Bent. « Ce ne sont pas le Barcelone d’autrefois, une ombre de ce qu’ils étaient et des joueurs qu’ils avaient autrefois.

« Pourtant, avoir un club comme Barcelone à West Ham en Ligue Europa… c’est un spectacle fantastique.

« Vous regardez West Ham dans ce pays – ils ont battu Chelsea et Liverpool. Ils ont battu les rois d’Europe, il n’y a donc aucune raison pour qu’ils n’aient aucune chance contre Barcelone.

« Je pense que le Barça gagnerait. »

.

West Ham ne sera pas un match facile pour ceux contre qui ils seront tirés lors des huitièmes de finale

Wilshere, qui a joué 19 fois pour les Hammers, a déclaré : « Je l’ai déjà dit. West Ham est meilleur contre les grosses équipes parce qu’ils acceptent qu’ils n’auront pas la possession.

«Ils ont également battu City dans la coupe. C’est un jeu à deux jambes, si cela arrive. On dirait que City est le plus proche, en termes de style de jeu, de Barcelone et ce match est potentiellement dans deux mois.

« Vous verrez alors une véritable équipe Xavi. Il est venu et va changer les choses. Vous aimeriez penser qu’ils auraient beaucoup de choses qu’ils voudraient de lui d’ici là.

« Je pense que West Ham s’assoirait dans un bloc bas et pourrait peut-être faire 1-0 à domicile, puis s’asseoir à l’extérieur. »

Offre de pari du jour

BETFAIR offre à tous les nouveaux clients 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football cette semaine

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

*Placez un pari de 10 £ sur le football (du 6 au 12 décembre), au min. cotes 1/5 (1,2) – obtenez 60 £ de paris gratuits. Les paris gratuits de 40 £ seront attribués après le règlement du pari qualificatif et le pari gratuit de 20 £ le jour suivant. Seuls les dépôts par carte seront éligibles, Apple Pay n’est pas valable sur cette promotion. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org