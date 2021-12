Le destin de Chris Cuomo à CNN révélé au milieu d’un scandale avec son frère

Le sort de Chris Cuomo a été décidé à CNN. Selon le New York Times, la chaîne d’information câblée a licencié le frère de l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo.

La décision intervient après la révélation de nouveaux détails liés à l’ancien animateur de CNN aidant son frère lors du scandale sexuel de ce dernier plus tôt cette année.

Dernières nouvelles: CNN a licencié Chris Cuomo samedi à la suite de l’enquête du réseau sur ses efforts pour aider son frère, Andrew Cuomo, à lutter contre plusieurs allégations de harcèlement sexuel. https://t.co/0QISk1LUr7 – Le New York Times (@nytimes) 4 décembre 2021

« Chris Cuomo a été suspendu plus tôt cette semaine dans l’attente d’une évaluation plus approfondie des nouvelles informations révélées concernant son implication dans la défense de son frère », indique le communiqué de CNN, via le NYT. « Nous avons retenu les services d’un cabinet d’avocats respecté pour mener l’examen et l’avons licencié, avec effet immédiat. Pendant le processus de cet examen, des informations supplémentaires ont été révélées. Malgré la résiliation, nous enquêterons le cas échéant. »

Cela se développe…