Le destin de Colin Robinson révélé sur ce que nous faisons dans l’ombre

C’est vrai, le vampire énergétique avait une version infantile de lui-même rampant hors de son estomac, laissant Laszlo se sentir responsable de ses soins.

Parlez d’une fin hors de ce monde, n’est-ce pas ? Sur ce qui va arriver pour la saison quatre, producteur exécutif Paul Sims a déclaré à Deadline que la renaissance de Colin jouerait un grand rôle dans les nouveaux épisodes.

« Est-il inévitable que le bébé grandisse pour redevenir un vampire énergétique », a-t-il taquiné, « ou est-il possible pour lui d’éviter ce destin et de devenir un être humain normal et intéressant ? C’est vraiment le casse-tête de la saison quatre et quoi le conduit avec la nature contre l’éducation. C’est un peu de : pouvez-vous éviter votre destin ? Êtes-vous destiné à être ce que vous avez toujours été ou pouvez-vous prendre un nouveau départ ? Je sais que cela donne l’impression que c’est du lourd, câble haut de gamme d’une émission, mais tout est aussi idiot et caricatural que jamais auparavant. «