Le destin de Gibbs révélé après l’explosion d’un bateau Cliffhanger

Les fans de NCIS ont finalement appris le sort de Gibbs lors de la première de la saison 19 après avoir attendu des mois pour voir comment fonctionnait le cliffhanger d’explosion de bateau de la finale de la saison 18. Bien que Gibbs ait survécu au bombardement, il avait très certainement besoin d’aide, qu’il a reçue de deux étrangers méfiants. Avertissement : des spoilers majeurs nous attendent pour le premier épisode de la saison 30 de NCIS.

La première a repris peu de temps après l’explosion de la finale de mai, montrant que Gibbs avait atteint le rivage – seulement pour révéler que son torse avait été empalé par un énorme morceau de bois. Gibbs a inquiété les téléspectateurs en trébuchant dans le lac, flottant sur le dos et saignant. Alors que McGee et Torres ont appris et enquêté sur l’explosion, Gibbs est venu à l’intérieur d’une grange verrouillée – et a corrigé cela. Se retrouvant confronté à une femme se tenant au-dessus de lui avec un fusil, les téléspectateurs ont appris qu’il s’agissait de Thelma, qui – avec son mari Virgil – a trouvé Gibbs et l’a soigné.

Thelma et Virgil se méfiaient de Gibbs, qui a insisté, “Pas de flics” et les a fait se demander s’il faisait partie d’un gang de la rive nord du lac. Mais il a gagné leur confiance quand il a découvert qu’un adjoint du shérif qui avait interrogé Thelma sur l’explosion était un imposteur et pas du tout un vrai policier. Le couple l’a laissé passer un appel téléphonique au cours duquel il a demandé à McGee de dire à Tim de protéger son ami journaliste.

Gibbs s’est ensuite dirigé vers une station de gardes forestiers abandonnée sur la rive nord, conduisant une vieille moto de la grange et armé du fusil de Thelma et de l’avertissement de Virgil d’agiter sa blessure. Il n’a trouvé aucun membre de gang mais à la place l’agent spécial Jessica Knight, McGree et Torres, qui ont été conduits à l’emplacement par le schéma de l’une des victimes trouvées du tueur en série. Assez rapidement, trois membres du gang sont arrivés mais ne faisaient pas le poids face à Knight, McGee et Torres, qui – avec les talents de tireur d’élite de Gibbs – ont convaincu les membres du gang de se rendre.

Plus tard, McGee a dit à Gibbs que “la règle 91 est nulle, parce qu’elle est en violation directe de la règle n° 1 -” Ne vissez jamais votre partenaire. “” Lorsque Gibbs a répliqué, “Je ne suis pas votre partenaire”, et a également noté l’équipe “n’a pas besoin” de lui, McGee a accepté mais a déclaré: “Nous sommes mieux ensemble.”

“Nous avons un tueur en série à attraper”, a déclaré McGee, “mais pour ce faire, nous devons être une équipe. Nous devons être votre équipe.” Gibbs avait un sourire ironique sur son visage, disant à Tim: “Je suis fier de toi” pour avoir toujours “poussé”. « Est-ce que cela signifie que vous êtes dedans ? » a demandé McGee. Gibbs a répondu: “Qu’est-ce que tu as?”

Qu'avez-vous pensé de la première de la saison 19 de NCIS? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. NCIS est diffusé le lundi à 21 h HE sur CBS.