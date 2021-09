Le destin de la saison 2 de “Big Shot” révélé à Disney+

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Big Shot a été créé sur Disney + plus tôt cette année, et il semble que la série mettant en vedette John Stamos ne va nulle part. Disney+ a récemment annoncé que la série avait été renouvelée pour la saison 2. Big Shot met également en vedette Yvette Nicole Brown, Sophia Mitri Schloss, Richard Robichaux, Nell Verlaque, Tiana Le, Monique Green, Tisha Eve Custodio et Cricket Wampler.

“Ce spectacle représente tout ce que Disney est pour moi – la famille, l’inclusion et l’unité”, a écrit Stamos sur Instagram. “Mais à la base, ‘Big Shot’ concerne les tripes et le cœur, et c’est ce que Disney + a démontré en nous offrant une deuxième saison. J’envoie beaucoup d’amour aux critiques et aux fans qui se sont levés et nous ont applaudis Je suis tellement reconnaissante de continuer à jouer le rôle de Coach Korn, un homme qui apprend à abandonner les jugements préconçus et apprend d’un groupe incroyable de femmes, l’aidant à évoluer et à grandir. Et pourtant, il a toujours tellement plus à apprendre… heureusement, il aura cette chance dans la saison deux.”

Stamos joue le rôle de Marvyn Corn, un entraîneur de basket-ball universitaire qui est licencié après avoir jeté une chaise sur un arbitre. Il est ensuite contraint d’accepter un poste d’entraîneur à l’école privée pour filles Westbrook. Après avoir été très réticent à propos du poste, Korn a commencé à se connecter avec les joueurs et sa fille, qui vit avec lui en Californie. La première saison se termine avec Korn décidant de dire à Westbrook après s’être vu proposer d’entraîner à nouveau le basket-ball universitaire.

Big Shot est créé par David E. Kelly, Dean Lorey et Brad Garrett. La production de la saison 2 débutera en 2022, selon Variety. “Nous sommes ravis de revenir avec ‘Big Shot'”, a déclaré Kelley. “Le spectacle a touché tellement de cœurs – le génie de John Stamos est particulièrement l’entraîneur Marvyn Korn – nous attendons avec impatience la saison deux et au-delà.”

En avril, Stamos a révélé que la légende de la NBA, Jerry West, l’avait aidé à se préparer pour son rôle dans Big Shot car il en savait très peu sur le basket-ball. “J’ai dit ‘M. West, merci de m’avoir permis de venir à cette répétition’ et il a dit ‘Tout d’abord, fiston, c’est de l’entraînement, pas de la répétition'”, a déclaré Stamos sur Extra en riant. Je n’ai pas fait de sport. Je ne sais pas pour eux.”