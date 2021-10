You Season 3 est encore à quelques jours de la première, mais Netflix a déjà renouvelé la série pour un autre tour. Mercredi, la saison 4 de la série originale Netflix a été officiellement confirmée dans un rapport de Variety. You La saison 3 sera diffusée le vendredi 15 octobre.

You est basé sur les romans de l’auteur Caroline Kepnes et a été développé pour la télévision par les producteurs exécutifs Greg Berlanti et Sera Gamble. Lors de l’annonce de la saison 4 de You, Gamble a déclaré à Variety: « En lisant le roman de Caroline, Greg et moi étions instantanément obsédés par Joe Goldberg et sa vision tordue du monde, et c’était passionnant de voir Penn amener Joe à une vie effrayante mais fascinante. Nous sommes profondément reconnaissant que Netflix vous ait montré un soutien aussi monumental et que les gens du monde entier aient apprécié de regarder Joe se tromper vraiment au cours des dernières saisons 3. Toute l’équipe de You est ravie d’explorer de nouvelles facettes sombres de l’amour dans la saison 4 . »

You est un thriller psychologique sur un gérant de librairie à New York (Badgley) qui s’éprend d’une cliente nommée Guenièvre Beck (Elizabeth Lail). Au fur et à mesure que son obsession grandit, le public se rend compte que Joe est un dangereux tueur en série, dont les tendances sociopathes entraînent de nouvelles relations au cours des saisons suivantes. La saison 2 a suivi Joe dans une nouvelle ville où une nouvelle romance est devenue sa fixation, mais la saison 3 se souciera en fait de la même histoire plutôt que de sauter dans un nouvel endroit.

Pour savoir si la saison 4 aura la même continuité, les fans devront évidemment voir ce que la saison 3 apporte en premier. Quoi qu’il en soit, le renouvellement anticipé est un grand soulagement pour les fans, en particulier ceux qui ont remarqué la tendance de Netfix à annuler les séries originales autour de la marque des 3 saisons. Beaucoup se réjouissaient sur les réseaux sociaux mercredi lorsque l’annonce a été faite.

You est un cas unique, car il n’a pas commencé comme une série originale de Netflix. L’émission a été créée pour la première fois sur Lifetime en 2018, mais les notes sont faibles sur le câble. Il a trouvé une seconde vie sur Netflix, le studio l’a donc repris en 2019. Il est toujours produit en partie par A+E Studios.

Il y a 20 épisodes de You en streaming maintenant sur Netflix, et 10 autres à venir le vendredi 10 octobre. Jusqu’à présent, on ne sait pas quand les fans peuvent s’attendre à ce que You Season 4 atteigne leur file d’attente.