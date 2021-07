Le destin de la saison 6 de “The Good Fight” révélé par Paramount+

Diane Lockhart vivra pour se battre un autre jour. Mardi, Paramount+ a confirmé que The Good Fight a été renouvelé pour la saison 6. Présidente de la série scénarisée originale, Nicole Clemens a publié une déclaration sur la bonne nouvelle.

“Le monde provocateur, intelligent et sans limites de The Good Fight reste aussi pertinent que jamais, continuant d’attirer de nouveaux publics en tant que l’une des séries originales et des moteurs d’acquisition les plus performantes de Paramount +”, a déclaré Clemens. “Nous sommes ravis de poursuivre l’héritage durable de The Good Fight avec une sixième saison et nous avons hâte de voir ce que les brillants esprits derrière la série, Robert et Michelle King, aborderont ensuite.”

The Good Fight a été l’une des premières grandes séries originales sur CBS All Access – le service de streaming qui est devenu Paramount +. Il s’agit d’un spin-off et d’une suite de The Good Wife, diffusé à l’origine sur CBS. Comme dans la version réseau, Christine Baranski incarne Diane Lockhart, une puissante avocate luttant pour sa réputation ainsi que pour la justice.

The Good Fight Season 5 trouve Diane se demandant si elle devrait ou non diriger un cabinet d’avocats historiquement noir avec Liz (Audra McDonald). Le cabinet a perdu deux de ses meilleurs avocats, mais l’optique est difficile à analyser. Les stars actuelles du spectacle incluent également Sarah Steele, Mandy Patinkin, Michael Boatman, Nyambi Nyambi, Zach Grenier et Charmaine Bingwa. Les stars passées ont inclus Rose Leslie et Cush Jumbo, qui viennent de partir au milieu de la saison 5.

Jumbo a réfléchi à son départ de la série dans une interview avec Entertainment Tonight. Ses adieux ont été retardés par la pandémie de COVID-19, donc cela ne s’est pas passé comme prévu initialement, mais Jumbo a déclaré que le script original “n’était pas si différent de ce avec quoi nous nous sommes retrouvés. Ce n’était tout simplement pas à Londres. Certains des endroits où nous avons tourné mes dernières scènes à Londres étaient en dehors des endroits où j’avais travaillé comme serveuse quand j’ai appris à jouer pour la première fois. C’était donc très émouvant pour moi d’amener Lucca d’où je viens et aussi conclure ce personnage, en travaillant dans les mêmes espaces où j’avais lutté pendant longtemps pour trouver du travail en tant qu’acteur, ce qui était très cool pour moi.”

“J’ai tellement appris sur moi-même et c’était vraiment émouvant de partir, mais je voulais rendre justice au personnage”, a poursuivi Jumbo. “Une fois que vous commencez à sentir que vous êtes allé là où vous pouvez aller, je n’ai jamais voulu frapper un cheval mort avec elle. Je voulais qu’elle finisse sur un haut de gamme et soit ce qu’elle est, ce qu’elle était. Et c’est J’avais l’impression que c’était le bon moment pour partir. Mais je suis tellement heureux que nous ayons pu l’envelopper parce que c’était vraiment comme une rupture qui ne s’est jamais produite. Nous savons que c’est fini, mais il doit encore me donner ma boîte de trucs. J’ai récupéré mes affaires, nous avons rompu. Tout va bien. J’espère qu’il est très heureux. Tout ira bien. Alors oui, c’était fou, mais tout s’est déroulé comme prévu, je pense.”

Nouveaux épisodes de The Good Fight en première le jeudi soir sur Paramount +. Les nouveaux utilisateurs peuvent obtenir un essai gratuit du service de streaming ici. Restez à l’écoute pour savoir quand la saison 6 entrera en production et quand elle sera diffusée.

Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.