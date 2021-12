Le destin de la Tottenham Conference League avec l’UEFA alors que le match de Rennes est annulé

L’UEFA a confirmé avoir annulé le dernier match de la phase de groupes de la Ligue Europa entre Tottenham et Rennes.

Après des victoires successives contre Brentford et Norwich, les Spurs se préparaient à décider de leur sort européen. Cependant, une épidémie de coronavirus au club a mis fin à leurs plans.

En effet, 13 personnes du club – dont huit joueurs – ont été testées positives. En conséquence, l’UEFA report de l’affrontement de jeudi en Ligue Europa contre la partie française.

Depuis lors, l’UEFA a travaillé avec les deux clubs pour essayer de trouver une nouvelle date pour le match. Cependant, l’instance dirigeante du football européen a maintenant confirmé que le match n’aurait pas du tout lieu.

Un communiqué disait : « Suite à une épidémie de COVID-19 dans l’équipe du Tottenham Hotspur FC avant le match de la phase de groupes de l’UEFA Europa Conference League contre le Stade Rennais FC, qui devait avoir lieu le 9 décembre 2021 à Londres, le match n’a pas pu avoir lieu .

«Conformément à l’annexe J du règlement de l’UEFA Europa Conference League, l’UEFA, en coopération avec les deux clubs, a tenté de trouver une solution viable afin de reprogrammer le match, afin de garantir que la phase de groupes puisse se terminer en conséquence.

«Malheureusement, malgré tous les efforts, une solution qui pourrait fonctionner pour les deux clubs n’a pas pu être trouvée.

« En conséquence, le match ne peut plus être joué et l’affaire sera donc soumise à l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA pour qu’une décision soit prise conformément à l’annexe J du règlement de la compétition susmentionné. »

L’annexe J indique que le club qui ne peut pas jouer le match est responsable du fait que le match n’a pas eu lieu.

En conséquence, l’UEFA pourrait déclarer que Tottenham a déclaré forfait. Cela donnerait à Rennes une victoire automatique 3-0.

Après la victoire 3-1 de Vitesse Arnhem sur Mura lors de l’autre match de jeudi dans le groupe G, Vitesse est passé à la deuxième place. Les Spurs occupent la troisième place et une victoire les aurait emmenés au-dessus de Vitesse à la différence de buts.

Cependant, le sort des Spurs est désormais entre les mains de l’UEFA. L’épidémie de coronavirus a également affecté leurs plans de Premier League, avec Le choc de dimanche contre Brighton reporté.

Leicester suit Tottenham en Conference League

Alors que Tottenham pourrait encore se retirer de l’Europa Conference League, Leicester est tombé dans la compétition.

La défaite 3-2 des Foxes en Ligue Europa contre Naples les a laissés troisièmes du groupe C.

Pourtant, Brendan Rodgers a admis que il devra rechercher la Ligue Europa Conference avant que son côté n’y participe.

Le manager a déclaré : « Je dois être honnête, je ne sais même pas quelle est la compétition, en toute honnêteté.

« J’étais concentré sur la Ligue Europa, en remportant ce groupe ou à tout le moins en terminant deuxième.

« Donc, avec tout le respect que je dois à la compétition, je ne suis pas vraiment sûr de ce que c’est. Mais je suis sûr que nous le saurons bien assez tôt.

Tottenham espère revenir à l’action contre Leicester jeudi prochain.