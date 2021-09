Le destin de Robert Durst, sujet de “The Jinx”, révélé après le verdict du procès pour meurtre

Robert Durst, qui a fait l’objet du documentaire de HBO en 2015 The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst, a été reconnu coupable du meurtre en 2000 de Susan Berman, une amie qui, selon les procureurs, a aidé Durst à couvrir la disparition et la mort de la première femme de Durst, Kathie, en 1982. Durst, 78 ans, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et pourrait être condamné à la prison à vie. Le juge le condamnera à une date ultérieure.

Le procès a commencé en mars 2020, mais a été retardé de 14 mois en raison de la pandémie de coronavirus, rapporte le New York Times. Il a repris en mai et les procureurs ont appelé 80 témoins et montré au jury près de 300 pièces à conviction. Dans sa déclaration liminaire, le procureur du comté de Los Angeles, John Lewin, a déclaré au jury que certaines des preuves les plus incriminantes provenaient des appels téléphoniques de Durst à la prison qui figuraient dans The Jinx.

Durst n’a fait face qu’à une accusation liée à la mort de Berman, mais les procureurs ont déclaré que cela était lié à la disparition de Kathie et au meurtre d’un vagabond, Morris Black, avec qui Durst s’est lié d’amitié en 2001. Durst s’est lié d’amitié avec Black lorsqu’il vivait à Galveston, au Texas pour éviter les autorités. En 2003, Durst a été acquitté du meurtre de Black. Durst n’a jamais été inculpé en lien avec la disparition et la mort de Kathie, malgré des enquêtes dans l’État de New York. Lors de son dernier procès, les procureurs ont déclaré que Berman avait aidé Durst à éviter les autorités.

Les procureurs ont également montré au juge la preuve que Durst était chez Berman en décembre 2000, bien que Durst ait longtemps nié être à Los Angeles lorsqu’elle est décédée. Les procureurs ont également inclus une note anonyme informant la police de Los Angeles d’un “cadavre” au domicile de Berman, que Durst a nié avoir écrit. Ses avocats ont interrogé des examinateurs de documents qui ont déclaré que Durst avait écrit la note. Au cours de son témoignage, Emily Altman, une autre amie de Durst, a déclaré à Lewin que Durst lui avait dit qu’il était à Los Angeles lorsque Berman est décédé. Avant le début du procès, les avocats de Durst ont admis que Durst avait écrit cette lettre anonyme, mais ils ont insisté sur le fait que les procureurs n’avaient pas suffisamment de preuves.

Nick Chavin, un autre ami de Durst, a témoigné pour l’accusation qui n’a pas non plus aidé Durst. En décembre 2014, Chavin a rencontré Durst à New York pour parler de Berman et Kathie, a affirmé Chavin. Lorsqu’il a demandé à Durst ce qu’il voulait dire à propos de Berman, Durst a répondu: “C’était elle ou moi. Je n’avais pas le choix”, a déclaré Chavin. Les procureurs ont répété cette ligne lors de leurs plaidoiries.

Kathie McCormack Durst a disparu en 1982. Dans The Jinx, Durst a semblé admettre l’avoir tuée. “Vous êtes pris… Qu’est-ce que j’ai fait ? Je les ai tous tués, bien sûr,” dit-il. Durst a affirmé plus tard qu’il était riche en méthamphétamine lorsqu’il a fait la confession. La famille de Kathie a déposé une plainte pour mort injustifiée contre Durst, mais Durst a battu le procès en 2019 parce que le juge a déclaré que la famille de Kathie avait attendu trop longtemps pour intenter une action en justice. Les procureurs pensaient que Durst avait tué Berman parce qu’elle connaissait les détails de la disparition et de la mort de Kathie.