“Le destin marque des moments pour nous montrer que cela peut être fait”

22/05/2021

Activé à 22:54 CEST

.

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid a exprimé ce samedi, après s’être proclamé champion de la Ligue avec une victoire à Valladolid, que “le destin” a “marqué des moments importants” pour l’équipe rojiblanco “pour montrer qu’elle peut” et “que le pouvoir n’est pas toujours finit par gagner, mais ça marche. “

Une année difficile

L’Argentin a reconnu que c’était “une saison difficile, difficile, avec le monde complexe, avec la société, avec les difficultés avec lesquelles nous avons dû vivre pendant toute une année où le coronavirus a frappé, amis, famille, fans de différentes équipes sont morts”, mais malgré tout «cette année l’Atlético apparaît». Et il a dit que ce n’était pas un hasard: “Le destin a marqué des moments importants pour nous de montrer que cela peut être fait et que le pouvoir ne finit pas toujours par gagner, mais le travail gagne”, a-t-il déclaré aux médias.

le Cholo Il a également eu le temps de remercier le travail accompli: “Je suis heureux pour beaucoup de gens. Le premier sentiment qui me vient dans une année si complexe, si difficile, avec beaucoup de familles et d’amis décédés, les fans de l’Atlético de Madrid et d’autres équipes, l’Atlético de Madrid est champion. C’est différent, parce que ce fut une année difficile, comme notre histoire, comme nos objectifs toujours atteints, cela nous a coûté cher … C’est l’une des meilleures années pour devenir champion ». a expliqué l’entraîneur argentin.

“J’espère que nous avons pu donner de la joie à beaucoup de gens qui ont sûrement passé un très mauvais moment pendant tout ce temps”, avait déclaré plus tôt l’entraîneur argentin, qui soulignait que dans une année comme celle-ci, il était champion. Sportif “Et ça a une marque, ça dit que le club et l’équipe sont faits d’autre chose”, a-t-il ajouté.

Merci à tout le monde pour tout

Il a également parlé de “beaucoup de footballeurs qui ont tout donné”. “Je remercie ceux qui ont moins pu compter sur eux pour le respect et le respect de l’équipe, car sans eux, vous ne pouvez pas atteindre l’objectif, qui est de gagner”, a déclaré Simeone, qui a également influencé le “énorme” travail derrière lui. pour que l’Atlético de Madrid soit parti champion de la ligue.

“Les préparateurs physiques, les kinés, les analystes, mes assistants, les journalistes, les employés du club … Il y a beaucoup de gens qui travaillent tous les jours à la recherche du club pour s’améliorer. Je me suis réuni avec tous les kinés, avec les personnes qui vous reçoivent à l’entrée, qui sont très importantes, car elles sont les premières à voir les footballeurs », a-t-il expliqué.

Le secret de la garde-robe

Et il a raconté une intériorité du vestiaire: «Je leur ai dit: ‘Maintenant, au lieu de dire bonjour, disons que nous allons être champions.’ Et chaque jour depuis cinq jours jusqu’à aujourd’hui, les joueurs sont reçus comme ça. Nous avons eu de la chance. Nous avons pu atteindre le but », a poursuivi l’entraîneur, qui a rappelé que le moment le plus complexe du parcours était après le 1-1 avec le Betis, quand il parlait de résister. “Et la résistance était présente dans l’équipe.”

“Ce n’est pas facile de gagner à l’Atlético de Madrid, mais quand on gagne on apprécie plus”, a ajouté le sélectionneur, qui a souligné que ce samedi, après 1-0 contre, son équipe “est sortie diabolisée” dans le second “pour le titre, pour trouver ce qu’il voulait. “Un grand objectif de sangle“puis le 1-2 de Luis Suárez, le principal protagoniste du titre.

Louange à Suárez

“Je n’ai rien découvert avec la région Suarez (a dit une telle expression avant le match contre Osasuna, à l’avant-dernier tour), j’ai eu de la chance. Suárez est un homme, c’est un buteur, un gars difficile, un gars qui, vu le départ d’un club extraordinaire comme Barcelone, veut continuer à montrer qu’il est en force », a-t-il déclaré.

“L’équipe l’a aidé et s’est impliqué dans quelque chose qui est la façon dont il vit dans ce club, il se sentait très à l’aise, très bien et c’est pourquoi il a fini par avoir une saison fantastique, avec beaucoup de footballeurs en un an pour l’histoire du club. “, a-t-il poursuivi.

Il a également parlé de Ange Correa, auteur de 1-1: “Je vous dis depuis longtemps que vous devez marquer un but du pied, vous jouez au futsal, vous dribblez et vous ne laissez pas le temps au gardien de réagir. Il a fini par avoir un saison extraordinaire. Son arrivée en équipe nationale me rend très heureux car ils le méritent, parce qu’ils ont travaillé, ils ont su souffrir et grandir de jour en jour d’humilité. Et il faut prendre soin de ces gens car il n’y en a pas beaucoup dans le monde. “