Le prince George “lâche” la finale de l’Euro 2020, selon un expert

Le prince William et Kate Middleton pourraient choisir d’envoyer l’aîné George dans un pensionnat comme son père et son grand-père, Charles. Il aura huit ans le 22 juillet. Le futur roi a passé les quatre dernières années à la Thomas’s Battersea Prep School.

L’école indépendante de Londres, fondée par l’actrice Joanna Thomas en 1971, scolarise actuellement environ 600 élèves.

Mais maintenant, George pourrait quitter l’établissement de 19 287 £ par an près de son domicile à Kensington.

L’Evening Standard a rapporté, selon la tradition royale, que les Cambridge envisagent d’inscrire George dans un internat.

Le jeune prince suivrait également les traces de son arrière-grand-père, le prince Philip, si ses parents optaient pour cette décision.

Le futur roi a passé les quatre dernières années à la Thomas's Battersea Prep School.

Un initié a déclaré au magazine Best Life : « C’est une décision très importante qui aura une grande influence sur la vie de Prince George. Les membres masculins de la famille royale ont été grandement façonnés par cela qui façonne également leur avenir, donc William et Catherine évaluent sans aucun doute les options très attentivement. »

Le prince William et son frère, le prince Harry, ont fait leurs études à la Ludgrove School de Berkshire avant de devenir les premiers membres seniors de la famille royale à fréquenter l’Eton College.

Le prince de Galles, comme son défunt père, le duc d’Édimbourg, a passé du temps en pension en Écosse à Gordonstoun.

Alors que Philip et le duc d’York auraient vraiment apprécié leur séjour là-bas, le prince de Galles l’a décrit comme « Colditz avec des kilts ».

Le prince de Galles l'a décrit comme « Colditz avec des kilts ».

Et Charles n’est pas le seul royal à avoir vécu des moments difficiles au pensionnat.

Kate aurait été si malheureuse à la suite des taquineries de certaines des filles de Downe House à Newbury que ses parents l’ont retirée et l’ont transférée au Marlborough College.

Cependant, une source a révélé à The Evening Standard qu’il est “très peu probable” que William et Kate envoient George dans un pensionnat.

“La vogue maintenant”, a poursuivi la source, “est massivement contre l’internat des jeunes enfants”.

La duchesse de Cambridge, le prince George et le prince William au stade de Wembley.

“En les faisant sortir de la bulle familiale, quelles que soient les ressources et la culture de l’école, la structure affective qu’offre une famille est plus importante à cet âge”, ont-ils ajouté.

Il a même été suggéré que les Cambridges avaient la possibilité d’envoyer George à la Wymondham School, un pensionnat public de Norfolk, qui se trouve à seulement une heure de leur maison de campagne à Anmer Hall.

Ces derniers temps, il est devenu beaucoup plus courant pour les membres de la famille royale de snober la longue tradition d’envoyer leurs enfants dans des internats.

Le prince Edward et la comtesse de Wessex ont préféré éduquer leur fille, Lady Louise, et leur fils adolescent, James, dans des écoles indépendantes locales du Berkshire.

William et Kate peuvent choisir d'envoyer l'aîné George dans un pensionnat.

Pendant ce temps, Mike Tindall, mari de la petite-fille de la reine Zara Phillips, a précédemment déclaré qu’il n’était pas «enthousiasmé» par l’envoi de leur enfant de sept ans, Mia, dans un pensionnat.

S’adressant au Daily Mail en 2016, l’ex-star du rugby anglais a déclaré qu’envoyer son enfant à l’école « va à l’encontre [his] instincts” et a ajouté qu’il préférerait qu’elle fréquente une école à proximité afin que lui et Zara puissent “toujours être disponibles si elle a besoin de nous”.

La reine et sa sœur, la princesse Margaret, ont été les deux derniers membres de la famille royale à être scolarisés depuis le palais de Buckingham par des gouvernantes et le vice-provost d’Eton College.