Le destroyer Inoue claque Dasmarinas en trois rounds

Naoya inoue Il regardait Jason Moloney, mais pas comme il en avait l’habitude. L’Australien s’est battu et a attiré l’attention, quelque chose d’inhabituel lorsque le ‘Monster’ est en action. En attendant les grandes affiches, les Japonais ont revendiqué le concurrent officiel de l’IBF, Michael Dasmarinas. Le destroyer est revenu. Il l’a abattu en 8 minutes et 45 secondes et cela aurait pu être plus tôt, car au deuxième tour, il l’a ‘tranché’ d’une main vers le bas. Le Philippin a fait preuve de ténacité et de cœur, mais lorsque vous rencontrez un combattant comme celui-là, la différence est énorme. Avec ce triomphe, Inoue conserve les championnats du monde de coq WBA et IBF et regarde vers l’avenir avec espoir, et la grande nouvelle était avant.

John Riel Casimero, champion WBO, devait affronter Guillermo Rigondeaux, champion WBA Regular (intérimaire) le 14 août, mais le Philippin rencontrera son compatriote Nonito Donarie, qui a décroché le titre WBC dans la catégorie le 29 mai (Rigondeaux sera délocalisé dans la soirée, car il vend plus ce nouveau procès). Pourtant, un seul combattant gardera deux ceintures… et les deux autres sont celles d’Inoue. L’équation est claire et le japonais était limpide : “Bien sûr, j’aimerais affronter le vainqueur de Nonito vs Casimero” il a craqué. Et il ne s’est pas arrêté là : “Je préfère une revanche contre DonarieSon premier combat, dans lequel il a remporté la World Boxing Super Series, restera dans les mémoires pendant des années et il veut une suite.

Sans aucun doute, tout tourne autour de cette possibilité, mais nous devrons d’abord regarder les bureaux. Qu’est-ce que Rigondeaux aura accepté de mettre de côté ? Il est temps d’attendre, celui qui ne voulait pas le faire était Inoue. Dans son combat ce samedi, il a donné un récital. Il a sonné la cloche et était déjà sur Dasmarinas, qui ne pouvait pas faire grand-chose. Au premier tour, le Philippin ne l’a pas touché et au second, Inoue l’a ‘tranché’ d’une main dans la région du foie. Il restait quelques secondes et le candidat tenait bon, mais le champion ne pouvait pas être nerveux. ETIl était rapide, précis (65% correct) et il savait que le KO allait arriver. Au tour suivant, avec une autre main baissée, il a envoyé son adversaire au sol. Il a été refait lorsque le décompte était à neuf. Inoue marcha calmement, mais déterminée, mit sa main au même endroit et mit fin au spectacle. C’est un ‘Monstre’, il n’y a plus de tours. Il s’est rendu à Las Vegas, a balayé et maintenant il est temps d’attendre. Nonito ou Casimero, cela veut être votre seule question.