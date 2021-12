Le détail d’Alcoyano avec ses abonnés pour le match contre le Real Madrid

26/12/2021 à 21h40 CET

L’Alcoyano hil voulait avoir un dernier détail avec ses abonnés Et que tout le monde puisse assister le 5 janvier prochain aux huitièmes de finale de la Copa del Rey contre le Real Madrid et jusqu’à ce lundi 27 ils auront un délai pour retirer leur emplacement en personne.

Par ce geste, la directive qui préside Toni Justicia voulait qu’aucun partenaire ne se retrouve sans billet, après la forte demande de sièges faite le club n’a accordé qu’un délai de 20, 21 et 22 jours pour le retrait de son emplacement.

« Nous voulions avoir ce détail avec nos abonnés, car nous comprenons qu’ils sont les premiers et nous leur sommes redevables après ce qui s’est passé la saison dernière, quand la pandémie les a empêchés de venir sur le terrain pour voir le Real Madrid », a expliqué Toni Justicia.

Le président d’Alcoyano a prévenu que ces partenaires n’auront accès à l’acquisition de localités que dans deux des quatre secteurs du domaine de El Collao, puisque les deux fonds ont été vendus et il n’en reste que quelques-uns dans la zone latérale et une quarantaine à Tribuna.

La justice souligne que la décision de vendre des billets uniquement en personne et non en ligne comme d’habitude à l’heure actuelle, est exclusivement due au fait qu’il s’agissait d’une vente « conçue au profit principalement de l’abonné, qui pouvait venir au club retirer son ticket Et en passant, nous vous avons donné la possibilité de retirer jusqu’à six emplacements. Cela peut sembler étrange en ces temps d’internet mais pour nous la première chose ce sont les partenaires« , a ajouté le président d’Alcoyano.

Le club a également souhaité que ses abonnés aient la préférence le lendemain 5 lors de l’accès au terrain pour occuper leurs sièges, donc les portes ouvriront une demi-heure plus tôt aux abonnés qu’au grand public « Et ainsi nous garantirons qu’ils pourront occuper leur siège habituel », a conclu Toni Justicia.