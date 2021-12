Le détail de Loren avec Solares, rival de la Copa del Rey

14/12/2021

La Copa del Rey est le tournoi le plus charmant du football espagnol. Après le changement de format ces dernières saisons, les équipes d’élite ne sont pas à l’abri de « descendre dans la boue » et affrontez des équipes de plusieurs divisions inférieures, rendant justice au football le plus modeste.

Villes, villages ou quartiers dans lesquels le football Première division On ne peut voir que sur les téléviseurs qu’ils soupirent de recevoir ces équipes d’élite au premier tour, ce qui s’est passé dans la ville cantabrique de Solares, qui a joué contre l’Espanyol lors du premier match à élimination directe du tournoi

Loren Morón a marqué trois buts lors de la victoire 2 – 3 de l’Espanyol sur Solares

Les bleus et blancs ont pris le jeu par un serré 2 – 3, lors d’une réunion au cours de laquelle Vicente Moreno fait la part belle aux moins communs, parmi lesquels un Loren Moron qui n’a pas manqué l’occasion et Il a brillé en marquant les trois buts de son équipe.

Palacio, joueur de Solares : « Laissez-le nous rendre le ballon, nous ne sommes pas surpuissants »

En fin de match, l’attaquant prêté par le Betis a pris le ballon à la maison, dans un geste commun effectué par les footballeurs qui obtiennent un tour du chapeau. L’Espanyol a recueilli ce moment dans une vidéo sur son compte Twitter, et la surprise est venue dans l’une des réponses, signée par Victor Palacio, footballeur local qui a écrit sans aucune honte « Laissez-le nous rendre le ballon, nous ne sommes pas maîtrisés. »

La réponse de Loren sous forme de cadeau

L’épisode aurait pu se terminer avec ce drôle de message, mais l’étonnement est arrivé dans les dernières heures. Et c’est que les Solares ont annoncé que Loren leur avait envoyé un paquet de 30 balles « en compensation pour avoir pris la balle du tour du chapeau ».

De la demande au grand geste 😍 @lorenmg16 (@RCDEspanyol) nous envoie 30 balles en compensation de son ballon du triplé !

Au merci du club, La gratitude de Palacio a également été ajoutée, qui à travers un message a dit que Loren « était un phénomène à la fois sur et en dehors du terrain », souhaitant que « le tour du chapeau soyez le premier parmi tant d’autres. »

L’Espanyol affronte Palencia Cristo Atlético

Des détails comme ceux-ci lui donnent une touche spéciale pour un tournoi qui progresse pour l’Espanyol, et qui ce soir à 21h00 CET visite Palencia Cristo Atlético dans un match nul au deuxième tour, également un match simple.