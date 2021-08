Le détail qui empêcherait Eiza González de faire un film de María Félix – El Sol de México

Après que l’actrice a annoncé qu’elle tournerait la biographie de María Félix, l’avocat Guillermo Pous a précisé qu’une personne et deux sociétés mexicaines l’avaient trompée et qu’elle n’avait pas le droit de le faire.

L’héritier universel du nom et de la marque de l’actrice légendaire, M. Luis Martínez de Anda, n’a pas autorisé les droits à cet effet, seules trois sociétés pouvant réaliser, légalement, des projets inspirés de la biographie et de l’image de La Doña, décédée en 2002.

Dans une interview accordée à l’émission Ventaneando, l’avocat Guillermo Pous, qui représente Pink Tiger Group, -la seule société qui pourra faire le film-, a expliqué ce qui s’est passé en temps opportun, en précisant les raisons pour lesquelles le film, qui Eiza a l’intention de passer par la maison de production Linden Entertainment, cela ne peut tout simplement pas être possible.

“Hier, nous avons appris cet avis qui est fait, où il est mentionné que l’actrice Eiza González a l’intention de jouer María Felix dans le cadre de la production d’un film biographique, qui n’a absolument aucune classe dans ce sens car elle n’a pas les droits , c’est-à-dire qu’il n’y a pas un seul contrat supplémentaire où Don Luis a transmis ou autorisé quelqu’un à exploiter cette classe de pouvoirs qui ne lui correspond qu’à lui ».

Pous a été interrogé sur ce qui avait été annoncé par Linden Entertainment, une société qui a découvert Dana Harris et Nicole King en tant que producteurs du film avec Eiza González.

«Ces personnes, en effet, peuvent agir en tant que producteurs ou en tant que producteurs exécutifs, et d’après les recherches que nous avons faites, nous avons compris que Don Luis a signé des contrats différents avec deux sociétés mexicaines, une société civile et une société commerciale, représentées par la même personne où il se trouve. habilité et il vous autorise à enregistrer certains types de marques pour les appliquer à des produits et services spécifiques, mais à aucun moment il ne vous permet d’exploiter l’image de La Doña de manière biographique pour la production d’un film. »

Il a également souligné qu’ils ont entrepris une enquête grâce à laquelle ils ont pu identifier la personne responsable de ce qui se passe, avertissant que tout cela n’est qu’un canular.

«Cette personne dépasse complètement leurs pouvoirs et c’est apparemment celle qui est impliquée dans cette opération en essayant de les faire respecter, en les trompant, en leur disant qu’elles ont des droits, ce qui est complètement faux.

C’est quelqu’un avec qui nous avons eu des entretiens et il a même osé me notifier en disant que nous n’avions pas les droits et qu’il les avait et plus tard nous avons entamé une procédure de conciliation pour voir ce qu’il voulait et curieusement, qui était alors l’avocat de Don Luis négociant ces contrats Maintenant qu’elle est l’avocate de cette personne qui détient les droits, il y a trop de choses étranges” :